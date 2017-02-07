МИНСК, 8 фев — Sputnik. Минская международная книжная выставка-ярмарка в двадцать четвертый раз откроется в столице в эту среду. Она пройдет в НВЦ "БелЭкспо" на проспекте Победителей, 14 до 12 февраля.



© Фото: предоставлено посольством Великобритании Фионна Гибб: мы приглашали Роулинг в Минск, но у нее плотный график

Как сообщили в Министерстве информации Беларуси, участвовать в выставке будут представители 31 страны — от Кореи и до Кубы. Почетным гостем XXIV-й ярмарки стала Великобритания , которая планирует пригласить в Минск нескольких писателей и издателей.

Появился в этом году у выставки и новый участник — впервые свое издательское дело и книги представит Греция.

По замыслу организаторов форума, главными целями на ярмарке станут пятивековой юбилей белорусского книгопечатного дела, 135-летие классиков Купалы и Коласа, а также памятные даты других отечественных писателей.

В программе книжной ярмарки много мероприятий на стендах разных стран. Белорусских читателей может заинтересовать встреча в четверг с российским писателем Леонидом Юзефовичем, польским фантастом Ярославом Гжендовичем и белорусскими детскими авторами Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак.

Полная программа XXIV Минской международной книжной выставки-ярмарки доступна на сайте Мининформа Беларуси. Вход на ярмарку бесплатный.