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В международной книжной выставке-ярмарке в Минске участвует 31 страна
08.02.2017 11:34 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Минская международная книжная выставка-ярмарка в двадцать четвертый раз откроется в столице в эту среду. Она пройдет в НВЦ "БелЭкспо" на проспекте Победителей, 14 до 12 февраля.
© Фото: предоставлено посольством Великобритании
Как сообщили в Министерстве информации Беларуси, участвовать в выставке будут представители 31 страны — от Кореи и до Кубы.
Появился в этом году у выставки и новый участник — впервые свое издательское дело и книги представит Греция.
По замыслу организаторов форума, главными целями на ярмарке станут пятивековой юбилей белорусского книгопечатного дела, 135-летие классиков Купалы и Коласа, а также памятные даты других отечественных писателей.
В программе книжной ярмарки много мероприятий на стендах разных стран. Белорусских читателей может заинтересовать встреча в четверг с российским писателем Леонидом Юзефовичем, польским фантастом Ярославом Гжендовичем и белорусскими детскими авторами Андреем Жвалевским и Евгенией Пастернак.
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Главной темой XXIV выставки-ярмарки стали 500-летие белорусского книгопечатания, а также юбилеи классиков литературы Якуба Коласа и Янки Купалы.
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