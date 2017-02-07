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Доброволец на детекторе лжи: Всегда было интересно, можно ли его обмануть
08.02.2017 14:37 — Новости Культуры | Tut.by
На предложение TUT.BY
После короткого знакомства с биографией Антона, мы составили список вопросов, которые и легли в основу проверки. Бил ли Антон когда-либо женщин, любит ли свою девушку и доволен ли зарплатой? Ответы на эти и другие вопросы, а, главное, правда это или ложь, можно посмотреть в нашем видео.
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Внимание! Сюжет носит исключительно развлекательный характер, и в условиях нашей съемки достоверность полученных результатов специалисты оценивают на уровне 75%, хотя сам полиграф достоверен на 92−97%. Во время съемки специалист задавал вопросы дважды вместо рекомендуемого трехкратного повторения и присутствовал раздражающий фактор (видеосъемка).
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На предложение TUT.BY добровольно пройти проверку на полиграфе в рамках нового проекта "Детектор" откликнулось много желающих. Первым пройти это испытание мы...
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