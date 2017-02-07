﻿ Мороз, сугробы и -22°: "Яндекс" реконструировал дуэль Пушкина с Дантесом. 21.by
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Мороз, сугробы и -22°: "Яндекс" реконструировал дуэль Пушкина с Дантесом

08.02.2017 15:14 — Новости Культуры | Tut.by  
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8 февраля 1837 года в Санкт-Петербурге состоялась дуэль между классиком русской литературы Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом, на которой поэт был смертельно ранен. В годовщину дуэли «Яндекс» реконструировал события того дня и составил его метеорологическую модель, чтобы выяснить, как погода могла повлиять на исход поединка.

Как рассказывается в видео «Яндекса», температура опустилась до -22 градусов. Место поединка закрывал 60-сантиметровый слой снега. По договоренности, расстояние между дуэлянтами должно было составлять 20 полноценных шагов. Но секунданты, буквально стучащие зубами, утопали в снегу, поэтому расстояние сильно сократилось.

В результате дуэли Пушкин был ранен. От смерти на месте его спас холод. Но пока поэта час везли домой, он потерял 40% от объема крови, поэтому был обречен. 10 февраля классик русской литературы скончался.

 
 
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8 февраля 1837 года на окраине Санкт-Петербурга состоялась дуэль между Александром Пушкиным и Жоржем Дантесом, на которой поэт был смертельно ранен. В годовщину...

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