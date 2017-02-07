Деятельность Национальной киностудии «Беларусьфильм» характеризует отсутствие четкой стратегии фильмопроизводства, постоянное обращение к проектам развлекательного жанра. Об этом заявил на коллегии Министерства культуры Беларуси по итогам работы в 2016 году руководитель ведомства Борис Светлов, сообщает БЕЛТА .



Фото: Инна Северин

«Никто не запрещает киностудии участвовать в создании таких проектов за счет собственных или средств партнеров, чтобы заработать на этом деньги. Но не эти картины должны определять творческое лицо кинопроизводства и тем более не должны создаваться с государственной поддержкой», — считает министр.

Киностудия со статусом «национальная» призвана заниматься прежде всего производством национальных не только по статусу, но и по содержанию фильмов с правдивым освещением прошлого и современного суверенной Беларуси, отметил Борис Светлов.

По его мнению, причины нынешней ситуации кроются не только в объективных сложностях, но и в потребительской позиции, в надеждах на государственную поддержку.

Из республиканского бюджета на поддержку фильмопроизводства в 2016 году выделено 6,2 млн белорусских рублей, что на 1 млн рублей больше прошлогоднего. Из этой суммы 4,3 млн рублей получила киностудия.

Благодаря госзаказу на «Беларусьфильме» состоялась некоторая стабилизация деятельности предприятия во втором полугодии 2016 года. Киностудия перестала быть убыточным предприятием, но достигла этого не за счет реально заработанных средств, а путем постановки на учет фильмов в качестве нематериальных активов. Производство фильмов по госзаказу — показатель, который предприятие выполнило, другие показатели не выполнены.

Киностудии необходимы серьезные изменения производственной и творческой стратегии предприятия, считает Борис Светлов.