МИНСК, 8 фев — Sputnik. Министр культуры Беларусь Борис Светлов выступил с критикой национальной киностудии "Беларусьфильм" в среду в ходе итоговой коллегии деятельности ведомства в минувшем году.



© Sputnik / Виктор Толочко Минкульт хочет вернуть российских кинематографистов на "Беларусьфильм"

Недовольство министра вызвало "отсутствие четкой стратегии фильмопроизводства" и "постоянное обращение к проектам развлекательного жанра".

Национальное кино — не развлечение

"Никто не запрещает киностудии участвовать в создании таких проектов за счет собственных или средств партнеров, чтобы заработать на этом деньги. Но не эти картины должны определять творческое лицо кинопроизводства и тем более не должны создаваться с государственной поддержкой", — заявил Светлов на коллегии, его слова привела БелТА .

Как отметил министр, студия со статусом "национальная" должна производить соответствующие ленты — в том числе и по содержанию. Светлов уверен, что причины нынешней ситуации кроются "не только в объективных сложностях, но и в потребительской позиции, в надеждах на государственную поддержку".

Прибыль и распространение фильмов

В минувшем году "Беларусьфильм" получил из госказны 4,3 миллиона рублей, благодаря чему "состоялась некоторая стабилизация деятельности". Студия перестала быть убыточной, однако, не из-за заработанных средств, "путем постановки на учет фильмов в качестве нематериальных активов".

Одной из задач киностудии Светлов назвал и распространение кинолент в прокате, однако отечественные кинопрокатные организации "обращают внимание на незаинтересованность студии в популяризации собственной продукции".

За госденьги снимать будут только на "Беларусьфильме"

Прозвучала на коллегии Минкульта также информация о том, что уже подготовлен проект правового акта, который предусматривал бы "мероприятия по восстановлению киноиндустрии".

Предполагается выделение субсидий на создание художественных фильмов "особой социальной и идеологической значимости", а также норма о том, что все снимающие по госзаказу компании должны работать только на базах "Беларусьфильма".