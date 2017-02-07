Более 1,5 тысячами новых экспонатов пополнился за 2 года музейный фонд гомельского дворца. В их числе палеонтологические находки, археологические артефакты, фотографии, документы, предметы быта, произведения современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства, письменные источники.





— Многие были переданы нашему музею в дар. Среди таких щедрых подарков — фотопортрет архитектора Станислава Шабуневского, который был самым известным городским зодчим в дореволюционный период и первые десятилетия советской эпохи, картина художника Гавриила Ващенко «Сон: калядны партрэт», дореволюционное юбилейное издание «Война 1812 года» в шести томах и некоторые другие предметы, — рассказала директор музея дворцово-паркового ансамбля Оксана Торопова.

Наиболее значимые из приобретений представят на выставке, которая откроется во дворце 9 февраля. Несомненный интерес должны будут вызвать экспонаты, отнесенные к категории особенно ценных для музея. В частности, это карманные часы конца ХХ — начала ХХ века, акварельный рисунок немецкого художника Эмиля Лозе «Воспоминания о гомельском парке» 1927 года, книга «Каталог предметов искусства, составляющих собрание Федора Ивановича Паскевича» 1885 года издания, уникальный альбом фотографий Homel 1911.

Комплектование фондов является одним из приоритетных направлений в работе любого музея.

— Для нашего коллектива значимость представляют также экспонаты, с помощью которых можно воссоздать интерьер времени, когда здесь жили владельцы гомельского имения. Некоторые из предметов старины нам удалось приобрести при финансовой поддержке облисполкома. Есть также предметы, переданные в дар жителями Гомеля и выходцами из города. Надеемся, что совместная работа по сохранению нашего общего историко-культурного наследия будет продолжена и в нынешнем году, — подчеркнула Оксана Торопова.