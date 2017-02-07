﻿ Более 1,7 тысячи экспонатов пополнили в 2015-2016 годах музейные фонды гомельского дворца. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Более 1,7 тысячи экспонатов пополнили в 2015-2016 годах музейные фонды гомельского дворца

08.02.2017 17:53 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Более 1,5 тысячами новых экспонатов пополнился за 2 года музейный фонд гомельского дворца. В их числе палеонтологические находки, археологические артефакты, фотографии, документы, предметы быта, произведения современного изобразительного и декоративно-прикладного искусства, письменные источники.


— Многие были переданы нашему музею в дар. Среди таких щедрых подарков — фотопортрет архитектора Станислава Шабуневского, который был самым известным городским зодчим в дореволюционный период и первые десятилетия советской эпохи, картина художника Гавриила Ващенко «Сон: калядны партрэт», дореволюционное юбилейное издание «Война 1812 года» в шести томах и некоторые другие предметы, — рассказала директор музея дворцово-паркового ансамбля Оксана Торопова.

Наиболее значимые из приобретений представят на выставке, которая откроется во дворце 9 февраля. Несомненный интерес должны будут вызвать экспонаты, отнесенные к категории особенно ценных для музея. В частности, это карманные часы конца ХХ — начала ХХ века, акварельный рисунок немецкого художника Эмиля Лозе «Воспоминания о гомельском парке» 1927 года, книга «Каталог предметов искусства, составляющих собрание Федора Ивановича Паскевича» 1885 года издания, уникальный альбом фотографий Homel 1911.

Комплектование фондов является одним из приоритетных направлений в работе любого музея.

— Для нашего коллектива значимость представляют также экспонаты, с помощью которых можно воссоздать интерьер времени, когда здесь жили владельцы гомельского имения. Некоторые из предметов старины нам удалось приобрести при финансовой поддержке облисполкома. Есть также предметы, переданные в дар жителями Гомеля и выходцами из города. Надеемся, что совместная работа по сохранению нашего общего историко-культурного наследия будет продолжена и в нынешнем году, — подчеркнула Оксана Торопова.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наиболее значимые из приобретений представят на выставке, которая станет доступной посетителям дворца с 9 февраля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Минкульт недоволен работой студии "Беларусьфильм"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика