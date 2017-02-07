8 февраля открылась 24-я Минская международная книжная выставка-ярмарка. «Белэкспо» на проспекте Победителей вновь наполнился торжественными речами, книгами и людьми. TUT.BY примкнул к компании высоких чиновников — первого заместителя главы Администрации президента Максима Рыженкова, министра информации Лилии Ананич, министра образования Игоря Карпенко, — и узнал, кто будет почетными гостями в 2018 и 2019 годах, какие сюрпризы скрывает книга-подарок от президента и для кого Кафка легче Стейнбека.



Слева направо: посол Великобритании Фиона Гибб, Максим Рыженков и Лилия Ананич

«Проект на пять лет, среди читателей — президент Сербии»

«С праздником вас!» — приветствуют Лилию Ананич прохожие, которые знают госпожу министра лично. Лилия Станиславовна вежливо улыбается в ответ, но от своей главной цели не отвлекается — ведет Максима Рыженкова по лабиринтам выставочного центра. Первый на маршруте — стенд Министерства информации. Здесь каждый может представить себя в роли Франциска Скорины, напечатавшего Библию 500 лет назад. После этого делегация заворачивает к стенду Беларуси.

Экс-директор издательского дома «Звязда», а теперь заместитель министра информации Алесь Карлюкевич увлеченно рассказывает о книге «Францыск Скарына на мовах народу свету».

— Пять лет готовился этот проект. На 64 языка переведено одно стихотворение — предисловие к книге «Юдзіф». Президент Сербии даже читал его во время визита, — отмечает Алесь Николаевич. Предлагает прочесть его на белорусском и Максиму Рыженкову, но тот отказывается — и твердой поступью направляется к стенду Посольства США.



Станок, на котором мог печатать Скорина. Справа на фотографии — экс-министр иностранных дел Петр Кравченко

— Добро пожаловать! — встречает делегацию временный поверенный в делах США в Беларуси Роберт Райли. В этом году посольство подготовило не только выставку книг, но и компьютерные игры с вопросами об американских нобелевских лауреатах.

— То есть не стрелялки? — переспрашивает заместитель главы Администрации президента. — А почему вы выбрали «Гроздья гнева» как главную книгу, которую презентуете здесь? — живо интересуется Максим Владимирович. — Произведение очень тяжелое, я его читал.

Сотрудники посольства отвечают: интерес к книге большой во всем мире, о ней везде говорят.





— Но почему именно для Беларуси? — Максим Рыженков настойчив.

— Я вот только что посмотрел на портреты нобелевский лауреатов и подумал, что работы всех этих людей нельзя назвать легкими, — отвечает Роберт Райли.

Чтобы отвлечься от темы, Лилия Станиславовна спрашивает, когда США будут почетным гостем «и почему не просятся им быть».

— Окей, давайте делать в следующем году! — без раздумий предлагает временный поверенный.

Но 2018-й, как тут же выясняется, предназначен для Сербии.





— Что ж, будем рассматривать этот вопрос через год и планировать, — подытоживает Лилия Ананич.

Со всеми «зарубежными» экспонентами Лилия Станиславовна была очень дипломатична, активно лоббировала белорусские книгоиздательские интересы и много ностальгировала по печатной книге в эпоху интернета.

«Дзякуй, Лілія Станіславаўна, гэта ваша заслуга!» — «Гэта заслуга дзяржавы»

Прервавшись на официальное открытие стенда Великобритании, делегация направляется к экспозиции Национальной библиотеки. После короткой презентации Максим Рыженков задается вопросом: могут ли белорусы получить интернет-доступ к книгам, изданным триста или двести лет назад? В пример он приводит Польшу, которая распределила такие издания по университетам, попросив оцифровать их. Таким образом сформировался единый интернет-портал, где можно найти любую литературу «седых веков». В ответ сотрудники стенда рассуждают об авторских и смежных правах, о том, что так нельзя.





— Но о каких авторских правах может идти речь, если прошло 200 лет? — не унимается Максим Рыженков.

— Вся учебная литература по средним школам представлена на образовательном портале Министерства образования, — берет слово Игорь Карпенко, когда речь заходит об интернет-порталах. — Там представлены все учебные и методические пособия. Это у нас есть.

— То есть вы пока у себя все прижимаете? — с улыбкой обращается к сотрудникам Национальной библиотеки замглавы администрации.





Лилия Ананич замечает, что разговор уходит не в ту сторону, и дипломатично уводит Рыженкова к следующему стенду. Карпенко следует за ними.

— Дзякуй, Лілія Станіславаўна, за выданне гэтай кніжкі, — подходит к стенду женщина, держа в руках книгу о звезде Купаловского театра Марии Захаревич. — Гэта ваша заслуга.

— Гэта заслуга дзяржавы, — патриотично отвечает Лилия Ананич.

«Николая Ивановича продаем»

На пути — стенд Италии. Здесь чиновники предпочли не углубляться в книжную тематику — вместо этого обменялись обоюдными любезностями. Представитель посольства отметил, как он ценит приглашение участвовать в выставке, и добавил, что итальянский — третий по популярности иностранный язык, который учат белорусы. В ответ Максим Рыженков поблагодарил Италию за их общую историю.





— Все пошло от того, что руку помощи после чернобыльской катастрофы нам протянула Италия. Тогда действительно сотни тысяч деток съездили на оздоровление. Эта помощь сильно вошла в души и сердца белорусов, и она там до сих пор. Сегодня наши люди могут сами позволить себе поездки, оздоровление, но в те времена вы заложили большую любовь к Италии.

Лилия Ананич замечает, что с Италией у первопечатника Франциска Скорины связана немалая часть его жизни.

— Мы надеемся при вашей поддержке представить наши книги и нашу историю в Италии, — на прощание говорит министр.





Для встречи высокопоставленных гостей стенд «Белкниги» заготовил речь: «чтобы книгу покупали, надо ее продать», «сегодня сеть „Белкниги“ включает 103 магазина» и т.д. Но Максима Рыженкова это интересует мало, нужно другое: кто из современных авторов продается, какие книги самые популярные. Директор сети не теряется — сходу приводит точные цифры и названия:

— В прошлом году товарооборот составил 34 миллиона, чистая прибыль — 1 млн 200 тысяч. Белорусские книги составляют 70 процентов продукции. Самая продаваемая в прошлом месяце — «Каласы пад сярпом тваім». Современные авторы у нас также продаются. Если говорить честно, то это скорее городской роман, бульварное чтиво: Батракова, Улицкая. Николая Ивановича (Чергинца. — примечание TUT.BY) продаем, не раз его переиздавали. Много у нас учебной литературы, поэтому процент белорусских книг большой. Российской книги когда-то больше половины в нашей торговле. Сейчас около трети.

Образовательный портал и президентская книга с технологичным сюрпризом

Национальный институт образования встречает делегацию большим сенсорным монитором и взволнованными сотрудниками. Первому заместителю главы Администрации президента они презентуют образовательный портал Министерства образования Adu.by.





— Все электронные образовательные ресурсы и учебники представлены здесь, — чеканят сотрудники стенда. — В самой электронной версии учебного пособия имеются гиперссылки на электронные образовательные ресурсы, на хрестоматии. Ученик нажимает на ссылку и сразу же может выполнить задание, пройти тест, почитать документ-первоисточник.

— А что родители здесь могут увидеть? Правила проведения шестого дня? Приказ министра образования? Или что? — шутит Максим Рыженков.

— Родителям читать приказ не нужно, — отвечает министр образования Игорь Карпенко.

Рыженков интересуется посещаемостью портала. По словам сотрудников Института, в «актуальные дни» туда заходит 20 тысяч человек.

— Образно говоря, преподаватель может самосовершенствоваться, даже используя один образовательный портал, — подытоживает Рыженков.





— Конечно, так и происходит! — отвечают ему. Напоследок показывают книгу, которую президент дарит каждому первокласснику. Она, как оказалось, непростая — адаптированная под интересы и привычки современных детей. Если на смартфоне включить специальное приложение и навести камеру на любую картинку, она оживает: медведь начинает бежать, птицы петь, балерина танцевать.

— При нынешних гаджетах это очень креативно, правда? — резюмирует министр образования Игорь Карпенко.

Стенд Германии привлекает внимание чиновников «удивляющими книгами».

— Я вот Кафку читал, — рассказывает Максим Рыженков. — Такой он… интересный. Но это легче, чем «Гроздья гнева». Немецкая полиграфия, наверное, одна из лучших? — спрашивает Лилию Станиславовну Максим Владимирович.

— Да. И Франкфуртская выставка — самая знаковая, — отвечает министр.

Выставка без Польши? «Перебирались на новую площадку»

— Ваша литература не нуждается в представлении, — говорит Максим Рыженков, подходя к стенду Великобритании. Чуть позже именно здесь станцевала посол Великобритании Фиона Гибб.

— Все цивилизованные люди знают и воспитаны на английской литературе. Начиная от Шекспира, Уайльда и заканчивая Толкиеным. У нас всегда любили британскую литературу, вам рекламировать себя не надо, — обращается к Фионе Гибб чиновник из Администрации.

Поблагодарив друг друга, немного уставшие делегаты устремляются к стенду России. Держа в руках двуязычный сборник стихов, Рыженко заметил

— Вы же помните, как говорит наш президент: «У России монополии на русский язык нет». Это и наше, общее с Россией, наследие. Мы также вложили немало в его становление, развитие на протяжении столетий. Так что из этого исходите: вы у нас не гости.





От стенда России чиновники переместились на другой фланг — к Китаю и Польше. Последняя после долгого перерыва вновь принимает участие в выставке. В ответ на обращение по-белорусски польского представителя Лилия Ананич также перешла на мову.

— Вельмі добра, што ў нас працягваюцца стасункі. Спадзяемся, што і мы пабудзем на Варшаўскім кніжным кірмашы. Бо якраз праз кнігу, праз такія сувязі мы можам вырашаць шматлікія пытанні гуманітарнага супрацоўніцтва. Калі казаць пра невялікі перапынак… Гэта было, відаць, таму, што мы перабіраліся на новую пляцоўку і ўлічвалі, хто хоча да нас прыехаць.





24-я международная книжная выставка-ярмарка будет работать в «Белэкспо» до воскресенья 12 февраля. Кстати, подробная программа выставки доступна в интернете.