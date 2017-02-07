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От Роулинг до Алексиевич. Что советуют почитать на книжной ярмарке
08.02.2017 20:17 — Новости Культуры | Tut.by
В этом году 24-я Минская международная книжная выставка-ярмарка приурочена к памятным для Беларуси датам: 500-летию белорусского книгопечатания и юбилеям классиков отечественной литературы Якуба Коласа и Янки Купалы. Съемочная группа TUT.BY предложила посетителям выставки составить личный топ белорусских и зарубежных писателей.
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В этом году 24-я Минская международная книжная выставка-ярмарка приурочена к памятным для Беларуси датам: 500-летию белорусского книгопечатания и юбилеям классиков...
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