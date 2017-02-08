Гора, девушка, меч: как в Кабуле занимаются боевыми искусствами
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На заснеженной вершине горы к западу от Кабула группа афганских девушек отрабатывает движения ушу — спорта, основанного на древнем китайском боевом искусстве. Плавные движения девушек сменяются резкими взмахами ярких мечей, которые разрезают воздух. С чем сталкиваются спортсменки в религиозном обществе — в фотографиях Мухаммада Исмаила для агентства Рейтер.
В стране, где женские виды спорта очень ограничены, клуб Шаолинь Ушу стал исключением из правил. 20-летняя Сима Азмин рассказывает, что ушу учит не только самообороне, но помогает телу и душе. Девушка получила золотую и бронзовую медали за участие в соревнованиях в Иране. С согласия отца она преподает ушу для девушек в Кабуле. Азмин рассказывает, что работа с афганскими девушками помогает ей самой развиваться в этом виде спорта. Занятия ушу меняют девушек в лучшую сторону, и она надеется, что однажды они принесут своей стране медали и награды с международных соревнований. Занятия боевыми искусствами очень распространены в Афганистане. Но женщинам, которые выбрали спорт, часто приходится сталкиваться с преследованиями и презрением близких и окружающих. 18-летняя Захра Тимори признаётся, что часто девушки не могут пойти на занятия в клуб из-за угрозы своей безопасности. Шакила Муради (в центре) надеется, что благодаря спорту обстановка в Афганистане станет спокойнее. Сегодня девушки игнорируют давление со стороны и продолжают идти к своей цели. Когда есть возможность, тренировки проходят в спортивном зале. Здесь на стене висит плакат с изображением Хуссейна Садики — местного чемпиона боевых искусств, который в 1999 году бежал в Австралию и затем работал каскадером в фильмах. На данный момент все девочки в клубе — хазарейцы (ираноязычные шииты). Эта этническая группа за последний год часто подвергалась нападениям со стороны «Исламского государства». Рахматулла Азими рад за свою дочь, которая тренирует других девочек. Он надеется, что со временем к занятиям ушу примкнут девочки из других этнических групп, ведь это поможет им выйти за пределы дома и привычного окружения. Отец переживает по поводу безопасности своей дочери, но продолжает ее поощрять и поддерживать.
19-летняя Сурая Резаи, 17-летняя Хафина Дусти и 15-летняя Латифа Сафай делают селфи на фоне города.
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Презрение окружающих, сильный дух и гармония в душе - это то, с чем сталкиваются спортсменки ушу в религиозном афганском обществе. Кто их тренирует и что беспокоит...
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