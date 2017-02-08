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Дорога в 30 минут и 70 тысяч банок газировки. Пять самых длинных в мире авиамаршрутов
09.02.2017 11:02 — Новости Культуры | Tut.by
В начале февраля самолет авиакомпании Qatar Airways совершил самый длинный в мире коммерческий рейс из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия). Эксперты туристического сервиса OneTwoTrip
Рейс «Доха — Окленд» выполняет компания Qatar Airways. Любопытно, что дорога в Окленд (14,5 тысячи километров) растягивается на 16 часов 23 минуты, а вот обратный рейс — более чем на 18 часов. Причина — встречный ветер. За время полета пассажиры выпивают более тысячи порций чая и кофе, две тысячи порций прохладительных напитков и съедают тысячу порций бортового питания.
На втором месте маршрут из Дубая (столицы Арабских эмиратов) в тот же Окленд (14,2 тысячи километров). Время в пути составляет 17 часов 25 минут.
На третьем месте рейс «Даллас — Сидней» — единственный беспосадочный рейс между Австралией и восточным побережьем США (13,8 тысячи километров). Самолеты летают шесть раз в неделю: каждый день, кроме вторника.
На четвертом месте оказался маршрут «Сан-Франциско — Сингапур» (13,6 тысячи километров). Эту дистанцию самолет одолевает за 16 часов 30 минут. Как
На пятом месте рейс из южноафриканского Йоханнесбурга в американскую Атланту. 13,6 тысячи километров самолет преодолевает за 16 часов 50 минут. Как
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В начале февраля самолет авиакомпании Qatar Airways совершил самый длинный в мире коммерческий рейс из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия). Эксперты туристического...
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