﻿ Дорога в 30 минут и 70 тысяч банок газировки. Пять самых длинных в мире авиамаршрутов. 21.by
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Дорога в 30 минут и 70 тысяч банок газировки. Пять самых длинных в мире авиамаршрутов

09.02.2017 11:02 — Новости Культуры | Tut.by  
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В начале февраля самолет авиакомпании Qatar Airways совершил самый длинный в мире коммерческий рейс из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия). Эксперты туристического сервиса OneTwoTrip раскрыли Lenta.ru подробности перелета и рассказали о пяти самых продолжительных из существующих авиамаршрутов.


Фото: jessedouglas / flickr / nplus1.ru

Рейс «Доха — Окленд» выполняет компания Qatar Airways. Любопытно, что дорога в Окленд (14,5 тысячи километров) растягивается на 16 часов 23 минуты, а вот обратный рейс — более чем на 18 часов. Причина — встречный ветер. За время полета пассажиры выпивают более тысячи порций чая и кофе, две тысячи порций прохладительных напитков и съедают тысячу порций бортового питания.

На втором месте маршрут из Дубая (столицы Арабских эмиратов) в тот же Окленд (14,2 тысячи километров). Время в пути составляет 17 часов 25 минут.

На третьем месте рейс «Даллас — Сидней» — единственный беспосадочный рейс между Австралией и восточным побережьем США (13,8 тысячи километров). Самолеты летают шесть раз в неделю: каждый день, кроме вторника.

На четвертом месте оказался маршрут «Сан-Франциско — Сингапур» (13,6 тысячи километров). Эту дистанцию самолет одолевает за 16 часов 30 минут. Как пишет lenta.ru, пассажиры, которые летят из Сан-Франциско в Сингапур, участвуют в интересной игре со временем из-за часовых поясов. По пути из США в Азию они незаметно для себя теряют почти два дня: вылетают в 22:55 из США, а в аэропорту Чанги приземляются в 6:15 утра по местному времени, но на два дня позже. Зато обратная дорога по часам занимает всего 30 минут: вылет из Сингапура в 8:45 и приземление в Штатах в 9:15 (и, конечно, 16 часов в перерыве).

На пятом месте рейс из южноафриканского Йоханнесбурга в американскую Атланту. 13,6 тысячи километров самолет преодолевает за 16 часов 50 минут. Как отмечает lenta.ru, авиакомпания Delta Airlines обнародовала занимательную статистику этого рейса: за год полетов пассажиры этого рейса выпивают около 70 тысяч банок газировки, съедают 100 тысяч упаковок сухариков, 200 тысяч пакетиков арахиса, на напитки уходит больше 225 тысяч килограммов льда.

 
 
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В начале февраля самолет авиакомпании Qatar Airways совершил самый длинный в мире коммерческий рейс из Дохи (Катар) в Окленд (Новая Зеландия). Эксперты туристического...

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