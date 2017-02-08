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В "Ляльке" - премьера. Детям покажут спектакль, в котором они смогут поучаствовать сами
09.02.2017 11:14 — Новости Культуры | Tut.by
Белорусский театр «Лялька» в Витебске завершает работу над спектаклем «Вясёлы Дарафей», премьерные показы пройдут 16−17 февраля, сообщила руководитель литературно-драматической части театра Людмила Симаненок.
Интерактивную сказку по мотивам пьесы Нины Гернет «Гусенок» поставил художественный руководитель театра «Лялька» заслуженный деятель искусств Беларуси Виктор Климчук. Спектакль получил название «Вяселы Дарафей» — по имени главного героя сказки.
Сюжет спектакля таков: на опушке леса девочка пасет своего гусенка, но делает это не очень старательно. Невнимательностью хозяйки воспользовалась хитрая Лиса. Спасение гусенка становится общим делом — предполагается активное участие маленьких зрителей.
«Новая постановка отличается тем, что ее действия разворачиваются не только на сцене, но и в зрительном зале. Это позволяет детям непосредственно участвовать в сказке, — рассказала Людмила Симаненок. — Спектакль проходит в форме занимательной игры, которая наводит детей на простую, но очень важную мысль: если взялся за дело, то не отлынивай, выполняй даже самую простую работу качественно».
Спектакль рассчитан на детей с 3 лет.
Накануне премьеры, в День всех влюбленных «Лялька» распахнет двери для взрослой публики. 14 февраля театр отметит «Карнавалом любви». Организаторы обещают фейерверк радости и восторга, красоты и юмора. В программе: игры, конкурсы, танцевальный мастер-класс, гадание, фотографии на память. Завершится вечер спектаклем «Декамерон».
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Белорусский театр "Лялька" в Витебске завершает работу над спектаклем "Вясёлы Дарафей", премьерные показы пройдут 16−17 февраля.
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