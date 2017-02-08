﻿﻿ В "Ляльке" - премьера. Детям покажут спектакль, в котором они смогут поучаствовать сами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В "Ляльке" - премьера. Детям покажут спектакль, в котором они смогут поучаствовать сами

09.02.2017 11:14 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский театр «Лялька» в Витебске завершает работу над спектаклем «Вясёлы Дарафей», премьерные показы пройдут 16−17 февраля, сообщила руководитель литературно-драматической части театра Людмила Симаненок.

Интерактивную сказку по мотивам пьесы Нины Гернет «Гусенок» поставил художественный руководитель театра «Лялька» заслуженный деятель искусств Беларуси Виктор Климчук. Спектакль получил название «Вяселы Дарафей» — по имени главного героя сказки.

Сюжет спектакля таков: на опушке леса девочка пасет своего гусенка, но делает это не очень старательно. Невнимательностью хозяйки воспользовалась хитрая Лиса. Спасение гусенка становится общим делом — предполагается активное участие маленьких зрителей.

«Новая постановка отличается тем, что ее действия разворачиваются не только на сцене, но и в зрительном зале. Это позволяет детям непосредственно участвовать в сказке, — рассказала Людмила Симаненок. — Спектакль проходит в форме занимательной игры, которая наводит детей на простую, но очень важную мысль: если взялся за дело, то не отлынивай, выполняй даже самую простую работу качественно».

Спектакль рассчитан на детей с 3 лет.

Накануне премьеры, в День всех влюбленных «Лялька» распахнет двери для взрослой публики. 14 февраля театр отметит «Карнавалом любви». Организаторы обещают фейерверк радости и восторга, красоты и юмора. В программе: игры, конкурсы, танцевальный мастер-класс, гадание, фотографии на память. Завершится вечер спектаклем «Декамерон».

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский театр "Лялька" в Витебске завершает работу над спектаклем "Вясёлы Дарафей", премьерные показы пройдут 16−17 февраля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Дорога в 30 минут и 70 тысяч банок газировки. Пять самых длинных в мире авиамаршрутов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика