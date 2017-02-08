Белорусский театр «Лялька» в Витебске завершает работу над спектаклем «Вясёлы Дарафей», премьерные показы пройдут 16−17 февраля, сообщила руководитель литературно-драматической части театра Людмила Симаненок.

Интерактивную сказку по мотивам пьесы Нины Гернет «Гусенок» поставил художественный руководитель театра «Лялька» заслуженный деятель искусств Беларуси Виктор Климчук. Спектакль получил название «Вяселы Дарафей» — по имени главного героя сказки.

Сюжет спектакля таков: на опушке леса девочка пасет своего гусенка, но делает это не очень старательно. Невнимательностью хозяйки воспользовалась хитрая Лиса. Спасение гусенка становится общим делом — предполагается активное участие маленьких зрителей.

«Новая постановка отличается тем, что ее действия разворачиваются не только на сцене, но и в зрительном зале. Это позволяет детям непосредственно участвовать в сказке, — рассказала Людмила Симаненок. — Спектакль проходит в форме занимательной игры, которая наводит детей на простую, но очень важную мысль: если взялся за дело, то не отлынивай, выполняй даже самую простую работу качественно».

Спектакль рассчитан на детей с 3 лет.

Накануне премьеры, в День всех влюбленных «Лялька» распахнет двери для взрослой публики. 14 февраля театр отметит «Карнавалом любви». Организаторы обещают фейерверк радости и восторга, красоты и юмора. В программе: игры, конкурсы, танцевальный мастер-класс, гадание, фотографии на память. Завершится вечер спектаклем «Декамерон».