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Светлов: В 2017 году организации культуры должны обеспечить повышение объема внебюджетных средств не менее чем на 9%
09.02.2017 11:50 — Новости Культуры | БелаПАН
Минск, 9 февраля. В 2017 году организации культуры должны обеспечить повышение объема внебюджетных средств не менее чем на 9%, заявил министр культуры Борис Светлов во время заседания коллегии министерства по итогам работы в 2016 году, которая состоялась 8 февраля в Бобруйске (Могилевская область).
Как отмечает пресс-служба министерства, Светлов в своем выступлении заявил, что эти средства будут направлены на стимулирование оплаты труда.
Подводя итоги прошедшего года, глава ведомства сообщил, что на обеспечение государственной программы "Культура Беларуси" на 2016—2020 годы запланировано почти 2,5 млрд рублей.
"Объем бюджетных средств в 2016 году составил 386,6 млн рублей, — сказал он. — Всеми областями и городом Минском перевыполнен показатель государственного социального стандарта средств на культуру".
За 2016 год размер средств, полученных от внебюджетной деятельности, составил 133,9 млн рублей, что на 8,9% больше, чем в 2015-м. Объем экспортных услуг составил 4,4 млн долларов, или на 18% больше.
Общая сумма спонсорской помощи составила 6,2 млн рублей (на 3,3% больше, чем в 2015 году).
"Главным итогом Года культуры следует считать увеличение интереса широких общественных кругов к национальной культуре, языку, литературе", — считает министр. Он подчеркнул, что Год культуры стал временем стратегических решений. Был принят Кодекс о культуре и государственная программа "Культура Беларуси" на 2016—2020 годы. Реализованы новые культурные инициативы — республиканские конкурсы "Человек Года культуры", "Город культуры в Год культуры", "Гений-стартап", "Бело-тон", национальная премия в области изобразительного искусства. Вместе с тем министр отметил оценку главы государства, что прошедший год не стал временем существенных достижений. И это сигнал, чтобы разобраться, какие шаги необходимо сделать для улучшения ситуации, сказал Светлов.
В коллегии также приняли участие заместитель премьер-министра Василий Жарко, представители Администрации президента, министерств и ведомств.
После заседания коллегии состоялась торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Человек Года культуры", передача эстафеты от Года культуры Году науки, а город Бобруйск принял статус культурной столицы Беларуси 2017 года.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Светлов: В 2017 году организации культуры должны обеспечить повышение объема внебюджетных средств не менее чем на 9%
Минск, 9 февраля. В 2017 году организации культуры должны обеспечить повышение объема внебюджетных средств не менее чем на 9%, заявил министр культуры Борис Светлов во...
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