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Валерия не смогла сдержать слез на съемках программы "Ты супер!"
09.02.2017 13:02 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik.У каждого из конкурсантов, участвующих в съемках музыкального
© Sputnik / Виктор Толочко
В масштабном конкурсе НТВ принимают участие талантливые воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных или опекунских семей.
Известная певица Валерия приехала на проект "Ты супер" познакомится с Александрой Хлудовой из Рубцовска. Участница конкурса, которая пережила немало печальных событий в прошлом, в первом туре исполняла одну из самых лиричных и трогательных композиций из репертуара Валерии.
Певица не смогла удержаться и вышла на сцену для того, чтобы спеть вместе с Сашей эту песню еще раз. Неожиданный дуэт со звездой стал для юной вокалистки приятным сюрпризом, лучшей поддержкой, помог ей почувствовать себя настоящей артисткой.
© Sputnik/ Владимир Трефилов
Но главный подарок, о котором она даже уже не мечтала, ждал Сашу после выступления. Никто в зале не мог сдержать слез: съемочная группа, члены жюри и Валерия плакали вместе с конкурсанткой. Что именно так растрогало весь зал, зрители узнают совсем скоро. Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00. Музыкальное шоу реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.
Sputnik Беларусь будет вести онлайн-трансляцию на сайте.
Проект "Ты супер!"
От Беларуси в проекте принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Следите за успехами белорусских конкурсанток на ресурсах
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Почему известная певица приехала познакомиться с участницей проекта "Ты супер!" из Рубцовска и что из этого вышло.
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