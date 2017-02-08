МИНСК, 9 фев — Sputnik.У каждого из конкурсантов, участвующих в съемках музыкального конкурса "Ты супер!" за несколько съемочных дней собралась внушительная команда поддержки.

В масштабном конкурсе НТВ принимают участие талантливые воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных или опекунских семей.

Известная певица Валерия приехала на проект "Ты супер" познакомится с Александрой Хлудовой из Рубцовска. Участница конкурса, которая пережила немало печальных событий в прошлом, в первом туре исполняла одну из самых лиричных и трогательных композиций из репертуара Валерии.

Певица не смогла удержаться и вышла на сцену для того, чтобы спеть вместе с Сашей эту песню еще раз. Неожиданный дуэт со звездой стал для юной вокалистки приятным сюрпризом, лучшей поддержкой, помог ей почувствовать себя настоящей артисткой.

Но главный подарок, о котором она даже уже не мечтала, ждал Сашу после выступления. Никто в зале не мог сдержать слез: съемочная группа, члены жюри и Валерия плакали вместе с конкурсанткой. Что именно так растрогало весь зал, зрители узнают совсем скоро. Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00. Музыкальное шоу реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.

Sputnik Беларусь будет вести онлайн-трансляцию на сайте.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

От Беларуси в проекте принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Следите за успехами белорусских конкурсанток на ресурсах Sputnik Беларусь .