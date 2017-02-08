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Валерия не смогла сдержать слез на съемках программы "Ты супер!"

09.02.2017 13:02 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik.У каждого из конкурсантов, участвующих в съемках музыкального конкурса "Ты супер!" за несколько съемочных дней собралась внушительная команда поддержки.

Валерия не смогла сдержать слез на съемках программы "Ты супер!"
© Sputnik / Виктор Толочко
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В масштабном конкурсе НТВ принимают участие талантливые воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из приемных или опекунских семей.

Известная певица Валерия приехала на проект "Ты супер" познакомится с Александрой Хлудовой из Рубцовска. Участница конкурса, которая пережила немало печальных событий в прошлом, в первом туре исполняла одну из самых лиричных и трогательных композиций из репертуара Валерии.

Певица не смогла удержаться и вышла на сцену для того, чтобы спеть вместе с Сашей эту песню еще раз. Неожиданный дуэт со звездой стал для юной вокалистки приятным сюрпризом, лучшей поддержкой, помог ей почувствовать себя настоящей артисткой.

Валерия не смогла сдержать слез на съемках программы "Ты супер!"
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Но главный подарок, о котором она даже уже не мечтала, ждал Сашу после выступления. Никто в зале не мог сдержать слез: съемочная группа, члены жюри и Валерия плакали вместе с конкурсанткой. Что именно так растрогало весь зал, зрители узнают совсем скоро. Премьера музыкального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00. Музыкальное шоу реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.

Sputnik Беларусь будет вести онлайн-трансляцию на сайте.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

От Беларуси в проекте принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Следите за успехами белорусских конкурсанток на ресурсах Sputnik Беларусь.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Почему известная певица приехала познакомиться с участницей проекта "Ты супер!" из Рубцовска и что из этого вышло.

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