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МИД Беларуси приготовил интригу со списком ЮНЕСКО

09.02.2017 14:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. Вопросы деятельности Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО будут обсуждены на заседании в ближайшую пятницу, МИД будет предлагать своего номинанта в национальный список ЮНЕСКО.

МИД Беларуси приготовил интригу со списком ЮНЕСКО
© flickr.com/ Ilya Kuzniatsou
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10 февраля 2017 в МИД состоится очередное заседание Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО под председательством главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея. Одним из вопросов повестки дня станет подготовка и продвижение белорусского номинационного досье в Списки материального и нематериального наследия ЮНЕСКО.

"МИД предлагает не только добавить еще одного кандидата, но и сделать продвижение именно этого досье приоритетом. Не буду раскрывать интригу. Дождемся решения комиссии", — заявил на брифинге в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, в настоящее время в этот список включены четыре объекта — Беловежская пуща, Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс, Геодезическая дуга Струве. Нематериальное наследие представлено пока что одним элементом в Списке наследия, нуждающегося в срочной охране. Это обряд "Цари".

МИД Беларуси приготовил интригу со списком ЮНЕСКО
© Sputnik / Виктор Толочко
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Представитель МИД подчеркнул, что работа по формированию номинационного досье для внесения в Список всемирного наследия и Списки нематериального наследия идет в соответствии с разработанным Министерством культуры Беларуси планом.

"Но этот план не является догмой, и Национальная комиссия намерена рассмотреть новые предложения в целях расширения присутствия Беларуси в список ЮНЕСКО. Актуальный "короткий список" белорусских номинантов сегодня состоит из пяти объектов", — сказал Мирончик.

В ходе заседания будут рассмотрены потенциальные направления и новые формы работы в ЮНЕСКО с учетом выделения Беларуси в Исполнительный совет Организации.

 
Теги: Минск
 
 
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Внешнеполитическое ведомство приготовило своего номинанта на включение в список культурного наследия ЮНЕСКО.

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