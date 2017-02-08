МИНСК, 9 фев — Sputnik. Вопросы деятельности Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО будут обсуждены на заседании в ближайшую пятницу, МИД будет предлагать своего номинанта в национальный список ЮНЕСКО.

10 февраля 2017 в МИД состоится очередное заседание Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО под председательством главы внешнеполитического ведомства Владимира Макея. Одним из вопросов повестки дня станет подготовка и продвижение белорусского номинационного досье в Списки материального и нематериального наследия ЮНЕСКО.

"МИД предлагает не только добавить еще одного кандидата, но и сделать продвижение именно этого досье приоритетом. Не буду раскрывать интригу. Дождемся решения комиссии", — заявил на брифинге в четверг начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, в настоящее время в этот список включены четыре объекта — Беловежская пуща, Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс , Геодезическая дуга Струве. Нематериальное наследие представлено пока что одним элементом в Списке наследия, нуждающегося в срочной охране. Это обряд "Цари" .



© Sputnik / Виктор Толочко Настенные ковры и плов попали в список наследия ЮНЕСКО

Представитель МИД подчеркнул, что работа по формированию номинационного досье для внесения в Список всемирного наследия и Списки нематериального наследия идет в соответствии с разработанным Министерством культуры Беларуси планом.

"Но этот план не является догмой, и Национальная комиссия намерена рассмотреть новые предложения в целях расширения присутствия Беларуси в список ЮНЕСКО. Актуальный "короткий список" белорусских номинантов сегодня состоит из пяти объектов", — сказал Мирончик.

В ходе заседания будут рассмотрены потенциальные направления и новые формы работы в ЮНЕСКО с учетом выделения Беларуси в Исполнительный совет Организации.