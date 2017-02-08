Певец Том Джонс встречается с бывшей женой короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, сообщает The Sun .

Sir Tom Jones 'has embarked on a romance with Elvis Presley’s ex Priscilla' https://t.co/tzUHDdyG4p pic.twitter.com/vthf2NlpES — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) 9 февраля 2017 г.

По словам источников, 71-летняя Присцилла Пресли вернула радость своему старому другу, 76-летнему Джонсу, у которого в 2016 году умерла супруга.

«У Тома был трудный год из-за смерти Линды, и Присцилла оказала потрясающую поддержку», — заявил один из источников.

Утверждается, что между Джонсом и Пресли «пробежала искра». По информации газеты, роман еще в начальной стадии, но влюбленные прекрасно ладят друг с другом.

«Мы давно дружим. Она прекрасная леди. Мы действительно получаем удовольствие от наших выходов в свет», — сказал сам Джонс, не подтверждая и не опровергая роман.