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Певец Том Джонс встречается с бывшей женой Элвиса Пресли
09.02.2017 15:05 — Новости Культуры | Tut.by
Певец Том Джонс встречается с бывшей женой короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, сообщает
По словам источников, 71-летняя Присцилла Пресли вернула радость своему старому другу, 76-летнему Джонсу, у которого в 2016 году умерла супруга.
«У Тома был трудный год из-за смерти Линды, и Присцилла оказала потрясающую поддержку», — заявил один из источников.
Утверждается, что между Джонсом и Пресли «пробежала искра». По информации газеты, роман еще в начальной стадии, но влюбленные прекрасно ладят друг с другом.
«Мы давно дружим. Она прекрасная леди. Мы действительно получаем удовольствие от наших выходов в свет», — сказал сам Джонс, не подтверждая и не опровергая роман.
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Об отношениях певца Тома Джонса с бывшей женой короля рок-н-ролла сообщил The Sun.
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