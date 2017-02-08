Как там пелось в известной композиции«Машины времени»?«Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые и вновь… „ Вот так незаметно с момента премьеры первой части«Обители зла“ в 2002-м минуло 15 лет. За это время из бодренького постапокалиптического экшен-хоррора, основанного на компьютерной игре, франшиза превратилась в излишне затянутый и бессмысленный сериал, давно утративший былые проблески смысла. Тем не менее создателям удавалось поддерживать интерес зрителей к происходящему на экране.

И вот шестой фильм — „Обитель зла. Последняя глава“. Судя по названию, он станет во всей этой беспощадной эпопее финальным. Из героев кинокартины до финала, скажем прямо, добрались не все. Но главное, что в строю осталась героиня Миллы Йовович. Во многом благодаря неувядаемому обаянию актрисы(на момент съемок шестой части Милле было уже 40 годков!) „Обитель зла“ худо-бедно дотянула до „Последней главы“.

Напомним, что замес всей истории в том, что некая корпорация „Амбрелла“ изобрела страшный вирус, превращающий людей в очень неприятных(и мертвых) тварей с полным отсутствием моральных принципов. Причем эта злодейская американская „Аннушка“ не только купила подсолнечное масло, но и разлила его. Иными словами, на изобретении как таковом в корпорации не ограничились, решив распространить его по белу свету. В результате — полный хаос и анархия. И героиня Йовович с дивным именем Элис все эти годы с переменным успехом вела неравный бой против… всех.

На этот раз Элис совместно с небольшой компанией вооруженных до зубов единомышленников предстоит положить самый окончательный конец „Амбрелле“. В общем, заварушка ожидается крупная, но после нее верные поклонники франшизы смогут, наконец, вздохнуть с облегчением. Если, конечно, неплохие кассовые сборы не сподвигнут киноделов снять еще одну, „Самую последнюю главу“.

Фильм „Обитель зла. Последняя глава“ выходит в прокат с 10 февраля.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Злой и еще злее На больших экранах Минска — заключительная часть зомби-франшизы «Обитель зла“

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