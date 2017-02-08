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Федор Бондарчук нашел актера для "Притяжения-2" в шоу "Ты супер!"

09.02.2017 17:57 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 фев — Sputnik. У конкурса "Ты супер", который стартует 11 февраля на телеканале НТВ, одна из самых обширных географий участников в истории отечественного телевидения.

Федор Бондарчук нашел актера для "Притяжения-2" в шоу "Ты супер!"
© Фото: предоставлено НТВ
Валерия не смогла сдержать слез на съемках программы "Ты супер!"

Новый масштабный проект НТВ "Ты супер!" подарит шанс талантливым детям из постсоветского пространства заявить о себе.

В самом разгаре отборочные испытания, ведутся записи программы, но съемочная группа больше похожа на волшебников, чем на работников телевидения: организаторы, члены жюри, гости шоу не жалеют сил ради улыбок детей и исполняют их самые заветные желания! Ведь эти дети остались без попечения родителей, оказались в трудной жизненной ситуации и как никто другой ждут чудес.

Федор Бондарчук — гость программы — после выступления артистичного Богдана Козлова из Калининграда с удивлением произнес: "У Богдана есть все, для того чтобы стать актером — запоминающаяся внешность, артистизм и вокальные способности. Природные данные нужно развивать — я рекомендую поступить в театральный ВУЗ, двигаться в этом направлении. Верю, что у этого парня большое будущее".

Федор Бондарчук нашел актера для "Притяжения-2" в шоу "Ты супер!"
© Sputnik / Виктор Толочко
Белоруски на проекте "Ты супер!": мы постараемся выступить достойно

Как в этот момент просияло лицо Богдана! Ведь несмотря на то, что мальчик давно мечтает связать свою жизнь с музыкой, его заветное желание — сняться в большом кино!

Члены жюри музыкального шоу предложили повнимательнее приглядеться к конкурсанту. Федор Бондарчук пообещал, что, когда начнутся съемки блокбастера "Притяжение-2", он пригласит Богдана Козлова попробоваться на одну из ролей.

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.

Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

От Беларуси в проекте принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Калинковичей. Следите за успехами белорусских конкурсанток на ресурсах Sputnik Беларусь.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Известный режиссер, пришедший поболеть за юного участника шоу из Калининграда Богдана Козлова пообещал пригласить его попробоваться на одну из ролей в...

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