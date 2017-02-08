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"В баню хотите? Там +60". Как TUT.BY парил минчан прямо на остановке
09.02.2017 18:35 — Новости Культуры | Tut.by
В Беларусь снова пришли морозы. Укутавшиеся люди стараются поскорее добираться в нужную им точку, стараясь меньше времени проводить на улице. Но даже за 5−10 минут ожидания на остановке транспорта можно сильно замерзнуть.
Иван Величко вооружился баней на колесах, растопил ее прямо возле остановки и не стесняясь, предлагал людям бесплатно погреться, сменив -15 на улице на +60 в бане.
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Иван Величко вооружился баней на колесах, растопил ее прямо возле остановки и не стесняясь, предлагал людям бесплатно погреться, сменив -15 на улице на +60 в бане.
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