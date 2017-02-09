Группа «J:морс» два раза поднималась на сцену Дворца Республики, где вечером 9 февраля проходило награждение победителей V Республиканского конкурса «Национальная музыкальная премия в области популярной музыки «Лира», два раза, сообщает БЕЛТА .



Группа J-Mors

Сначала команда получила награду как «Лучший коллектив исполнителей». Такое решение приняло жюри конкурса во главе с народным артистом Беларуси Анатолием Ярмоленко. Судейская коллегия голосовала в режиме онлайн в концертном зале.

Во второй раз группа оказалась в центре внимания зрителей, когда принимала поздравления за «Лучшую песню». Лучшей композицией 2016 года стала песня «Блізка» в исполнении группы «J:морс» (слова и музыка Владимира Пугача, аранжировка группы «J:морс»).

Были определены и другие победители. Хит «Гісторыя майго жыцця» группы NAVIBAND стала лучшей песней на белорусском языке. Саша Немо и Инна Афанасьева были названы лучшими исполнителями Беларуси 2016 года (соответственно, мужской и женский вокал). Победителем номинации «Наши за границей» стал Дмитрий Колдун.

Лучшим автором музыки по итогам 2016 года признана композитор Елена Атрашкевич.

Святослав Позняк назван лучшим аранжировщиком 2016 года.

Лавры за лучший клип достались Михаилу Быченку. Режиссер удостоен премии за клип группы «Без Билета» на композицию «Адрес Планета Земля».

А самой стильной группой на белорусской эстраде признана «PROвокация». Команда получила награду музыкального конкурса «Стиль года».

Особенностью церемонии нынешнего года стало определение членов жюри со своими предпочтениями в ходе церемонии. В составе жюри V Республиканского конкурса «Национальная музыкальная премия в области популярной музыки «Лира» были известные белорусские музыканты, композиторы, представители телеканала. Судейская коллегия делала свой выбор по девяти номинациям из 14.

Торжественную церемонию вручения наград премии «Лира» зрители смогут увидеть 12 февраля на телеканале ОНТ. Организаторы конкурса — Министерство культуры Беларуси и «Общенациональное телевидение».