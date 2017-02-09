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Джордж и Амаль Клуни ждут двойню

10.02.2017 10:57 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американский актер Джордж Клуни и его жена, британский адвокат Амаль Клуни, ждут двойню, сообщают американские СМИ.


Джордж Клуни. Фото: Reuters

По данным ведущей телеканала CBS Джули Чен, малыши должны появиться на свет в июне. Журнал People со ссылкой на источник, близкий к звездной паре, пишет, что будущие родители очень счастливы.

Представители четы Клуни пока не прокомментировали сообщения прессы о беременности Амаль.

Слухи о том, что пара ждет пополнения, появились в январе, когда Амаль Клуни была замечена на одном из мероприятий в свободном платье, скрывающем фигуру.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Венеции в сентябре 2014 года.

39-летняя Амаль Клуни выступала в качестве адвоката по ряду громких судебных дел. В частности, она защищала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову.

55-летний Джордж Клуни является обладателем целого ряда престижных кинопремий. В частности, он дважды становился лауреатом премии «Оскар».

 
 
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Американский актер Джордж Клуни и его жена, британский адвокат Амаль Клуни, ждут двойню, сообщают американские СМИ.

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