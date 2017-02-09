МИНСК, 10 фев — Sputnik. Премьера вокального конкурса "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00, проект дает шанс талантливым ребятам проявить себя и стать настоящими звездами. В ходе предварительных кастингов для участия в проекте были выбраны две белорусские девушки — студентка первого курса Белорусского государственного экономического университета Дарья Чернова и учащаяся 10 класса средней школы №1 г. Калинковичи Анастасия Кравченя.



© Sputnik / Виктор Толочко Белоруски на проекте "Ты супер!": мы постараемся выступить достойно

Музыкальные таланты на проекте будут представлены детьми из 10 стран, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову, Казахстан, Кыргызстан и Эстонию. В рамках проекта с участниками будут работать профессиональные педагоги и музыкальный продюсер. Также на протяжении всего шоу дети будут продолжать обучение по школьной программе.

Кстати, среди звезд российского шоу-бизнеса тоже есть те, кто даже в самых смелых мечтах не представлял, что может собирать стадионы и без влиятельного покровительства. Они собственным примером доказывают, что мир покоряется тем, кто готов к этому.

Юрий Шатунов

Историю Юры Шатунова знает почти каждый — мальчик стал сиротой при живых родителях. Отец бросил семью, а мать злоупотребляла алкоголем. До 12 лет Юра ютился у родственников, но все же оказался в детском доме в Оренбургской области. Именно там он и начал заниматься вокалом.



© Sputnik Екатерина Чеснокова Юрий Шатунов

Свои "Белые розы" талантливый парень исполнял на сцене местного Дома культуры, где по счастливой случайности оказался Андрей Разин — менеджер музыкальной студии. Эта встреча изменила жизнь мальчика навсегда.

Стас Пьеха

Детей знаменитостей считают баловнями судьбы, однако Стас Пьеха, сын певицы Илоны Броневицкой и внук легендарной Эдиты Пьехи, недавно признался, что почти все детство провел в детском доме. По словам Стаса, взрослые постоянно работали и его оставляли на попечительство домоуправляющей, которая была директором детдома, в котором мальчик проводил время.



© Sputnik Александр Вильф Певец Стас Пьеха

Молодой человек до сих пор не может простить обиду своим родным. Конечно, громкая фамилия бабушки проложила молодому человеку дорогу на сцену. Но стать популярным исполнителем Стасу помогли только собственная воля, труд и любовь к музыке.

Светлана Сурганова

В жизни солистки группы "Ночные снайперы" Светланы Сургановой было счастливое детство, но однажды в ссоре с мамой она узнала, что родители ее удочерили. С детства Светлана была необычным ребенком.



© Sputnik Евгения Новоженина Светлана Сурганова

Певица родилась с проблемами со здоровьем, поэтому мать от нее отказалась. Светлане непросто было овладеть искусством игры на скрипке из-за болезни, но даже это не помешало тому, что она стала скрипачкой.

И это далеко не все звезды, которые добились успеха и признания только благодаря своим стараниям. Возможно, уже скоро НТВ откроет новые имена будущих звезд, которые вдохновят своим примером тысячи других девчонок и мальчишек, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, идти за своей мечтой.

Премьера проекта "Ты супер!" состоится на телеканале НТВ 11 февраля в 20:00. Sputnik Беларусь будет вести онлайн-трансляцию конкурса на сайте и в своем аккаунте Facebook .