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Премьеру шоу "Ты Супер!" покажут в субботу НТВ и Sputnik Беларусь

10.02.2017 12:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 фев — Sputnik. Международный вокальный конкурс "Ты Супер!" стартует 11 февраля в 20:00, в прямом эфире в Беларуси его покажет телеканал НТВ, трансляция также будет доступна на сайте Sputnik Беларусь.

Премьеру шоу "Ты Супер!" покажут в субботу НТВ и Sputnik Беларусь
© Фото: предоставлено НТВ
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Новый масштабный проект НТВ "Ты супер!" подарит шанс талантливым детям из постсоветского пространства заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Осипович.

Музыкальное шоу реализуется при поддержке министерства образования и науки России. Вести шоу будет популярный ведущий телеканала НТВ Вадим Такменев.

Международное информационное агентство и радио Sputnik внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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В шоу принимают участие конкурсанты из десяти стран, от Беларуси в нем выступят Дарья Чернова и Анастасия Кравченя.

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