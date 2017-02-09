МИНСК, 10 фев — Sputnik. Международный вокальный конкурс "Ты Супер!" стартует 11 февраля в 20:00, в прямом эфире в Беларуси его покажет телеканал НТВ, трансляция также будет доступна на сайте Sputnik Беларусь.

Новый масштабный проект НТВ "Ты супер!" подарит шанс талантливым детям из постсоветского пространства заявить о себе. Его участники — 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

От Беларуси в конкурсе принимают участие Дарья Чернова из Минска и Анастасия Кравченя из Осипович.

Музыкальное шоу реализуется при поддержке министерства образования и науки России. Вести шоу будет популярный ведущий телеканала НТВ Вадим Такменев.

Международное информационное агентство и радио Sputnik внимательно следит за успехами талантливых детей — читатели смогут узнать о результатах конкурса в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу на сайтах агентства.