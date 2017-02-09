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Инопланетяне в городе. Кто такие бонстики и зачем они к нам прилетели?
10.02.2017 15:00 — Новости Культуры | Tut.by
Забавные существа прибыли в Беларусь с планеты Бонитрон-24, потому что на их родной планете закончились игры. TUT.BY встретил бонстиков в аэропорту «Минск» и провёл с ним день в гостеприимной столице, где они уже успели повеселить горожан.
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Забавные существа прибыли в Беларусь с планеты Бонитрон-24, потому что на их родной планете закончились игры.
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