Забавные существа прибыли в Беларусь с планеты Бонитрон-24, потому что на их родной планете закончились игры. TUT.BY встретил бонстиков в аэропорту «Минск» и провёл с ним день в гостеприимной столице, где они уже успели повеселить горожан.

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