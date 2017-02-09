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Минский проспект Независимости может стать наследием ЮНЕСКО
10.02.2017 15:19 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 фев — Sputnik. Минский проспект Независимости может быть внесен в список наследия ЮНЕСКО, сообщили в пятницу в Министерстве иностранных дел Беларуси.
10 в февраля в МИД прошло очередное заседание Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО под председательством министра Владимира Макея. Комиссия предложила включить в предыдущий белорусский Список всемирного наследия еще один объект.
"Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО поддержала МИД и внесла в предыдущий белорусский Список всемирного наследия ансамбль проспекта Независимости", — рассказали в МИД.
Собеседники агентства отметили, что объект будет включен в номинацию "Послевоенная социалистическая архитектура стран Восточной и Центральной Европы".
Будет также продолжена работа по белорусским номинационным досье "Будславский фест", "Культура дуды", в более далекой перспективе — "Лесное бортничество".
Члены комиссии также обсудили избрание Беларуси в Исполнительный комитет ЮНЕСКО на 2018-2021 годы.
Ансамбль проспекта Независимости — памятник сталинской архитектуры. На придании особенного значения этому архитектурному ансамблю настаивал ряд белорусских архитекторов, среди прочих — автор концепции "город Солнца" Артур Клинов. Главное в минской архитектуре то, что через архитектуру можно проследить, какие события происходили в стране, как менялись ментальные конструкции людей, весь все это отпечаталось в архитектуре. Композиционная целостность центра Минска, качество и богатство декора его зданий делает из него не уступающий Москве памятник градостроительства советской эпохи.
В настоящее время в этот список включены четыре объекта — Беловежская пуща, Мирский замок,
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Интрига со списком ЮНЕСКО, о которой говорили белорусские дипломаты накануне, была раскрыта в пятницу на заседании Национальной комиссии.
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