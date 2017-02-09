МИНСК, 10 фев — Sputnik. Минский проспект Независимости может быть внесен в список наследия ЮНЕСКО, сообщили в пятницу в Министерстве иностранных дел Беларуси.

10 в февраля в МИД прошло очередное заседание Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО под председательством министра Владимира Макея. Комиссия предложила включить в предыдущий белорусский Список всемирного наследия еще один объект.

"Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО поддержала МИД и внесла в предыдущий белорусский Список всемирного наследия ансамбль проспекта Независимости", — рассказали в МИД.

Нацыянальная камісія па справах ЮНЕСКА падтрымала МЗС і ўнесла ў папярэдні беларускі Спіс Сусветнай спадчыны ансамбль праспекта Незалежнасці pic.twitter.com/lsXGO5VNO9 — МИД Беларуси (@BelarusMID) 10 февраля 2017 г.

Собеседники агентства отметили, что объект будет включен в номинацию "Послевоенная социалистическая архитектура стран Восточной и Центральной Европы".

Будет также продолжена работа по белорусским номинационным досье "Будславский фест", "Культура дуды", в более далекой перспективе — "Лесное бортничество".

Члены комиссии также обсудили избрание Беларуси в Исполнительный комитет ЮНЕСКО на 2018-2021 годы.

Ансамбль проспекта Независимости — памятник сталинской архитектуры. На придании особенного значения этому архитектурному ансамблю настаивал ряд белорусских архитекторов, среди прочих — автор концепции "город Солнца" Артур Клинов. Главное в минской архитектуре то, что через архитектуру можно проследить, какие события происходили в стране, как менялись ментальные конструкции людей, весь все это отпечаталось в архитектуре. Композиционная целостность центра Минска, качество и богатство декора его зданий делает из него не уступающий Москве памятник градостроительства советской эпохи.

В настоящее время в этот список включены четыре объекта — Беловежская пуща, Мирский замок, Несвижский дворцово-парковый комплекс , Геодезическая дуга Струве. Нематериальное наследие представлено пока что одним элементом в Списке наследия, нуждающегося в срочной охране. Это обряд "Цари" .