﻿﻿ Всегда в сердце, всегда с нами: в Толочинском районе пройдут мероприятия в честь воинов-интернационалистов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Всегда в сердце, всегда с нами: в Толочинском районе пройдут мероприятия в честь воинов-интернационалистов

10.02.2017 11:56 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

Всегда в сердце, всегда с нами: в Толочинском районе пройдут мероприятия в честь воинов-интернационалистов
15 февраля в стране отметят День памяти воинов-интернационалистов. Для воскрешения памятной страницы в судьбах этих людей решением райисполкома утвержден план мероприятий, посвященных данной дате.

В учреждениях образования проходит месячник военно-патриотической работы, благоустраиваются места захоронения воинов-интернационалистов. Мы в своих публикациях уже начали знакомить читателей с прошедшими огненными дорогами той никем не забытой войны.

До недавнего времени на учете в райвоенкомате состояло 82 воина-афганца, которые прошли через страшные испытания войной. Пятеро ребят погибли, еще более десятка не дожили до сегодняшнего дня из-за полученных ран и непосильного для молодого возраста груза пережитого, прошедших перед их глазами потерь своих сверстников и старших товарищей.

15 февраля, в среду, в 10 часов в г. Толочине у памятного знака погибшим воинам-интернационалистам состоится митинг памяти. Вспомнить о наших ребятах-земляках по традиции соберутся ветераны войны в Афганистане, их родные и близкие, друзья, руководство района, молодежь, общественность города и района. В этот день будут посещены семьи погибших и возложены венки и цветы к их захоронениям.

Прошло 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана, но нисколько не становится легче на душе от осознания, что мы так безвременно их потеряли, не уберегли их, ставших в строй солдат 80-х 19-20-летних ребят. Вечная им Память, нижайший поклон им и тем, кто их вырастил и воспитал, привил любовь к родной земле — их отцам и матерям, близким людям.

Все новости

 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 февраля в стране отметят День памяти воинов-интернационалистов. Для воскрешения памятной страницы в судьбах этих людей решением райисполкома утвержден план...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Джордж и Амаль Клуни ждут двойню
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика