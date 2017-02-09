

15 февраля в стране отметят День памяти воинов-интернационалистов. Для воскрешения памятной страницы в судьбах этих людей решением райисполкома утвержден план мероприятий, посвященных данной дате.

В учреждениях образования проходит месячник военно-патриотической работы, благоустраиваются места захоронения воинов-интернационалистов. Мы в своих публикациях уже начали знакомить читателей с прошедшими огненными дорогами той никем не забытой войны.

До недавнего времени на учете в райвоенкомате состояло 82 воина-афганца, которые прошли через страшные испытания войной. Пятеро ребят погибли, еще более десятка не дожили до сегодняшнего дня из-за полученных ран и непосильного для молодого возраста груза пережитого, прошедших перед их глазами потерь своих сверстников и старших товарищей.

15 февраля, в среду, в 10 часов в г. Толочине у памятного знака погибшим воинам-интернационалистам состоится митинг памяти. Вспомнить о наших ребятах-земляках по традиции соберутся ветераны войны в Афганистане, их родные и близкие, друзья, руководство района, молодежь, общественность города и района. В этот день будут посещены семьи погибших и возложены венки и цветы к их захоронениям.

Прошло 28 лет со дня вывода советских войск из Афганистана, но нисколько не становится легче на душе от осознания, что мы так безвременно их потеряли, не уберегли их, ставших в строй солдат 80-х 19-20-летних ребят. Вечная им Память, нижайший поклон им и тем, кто их вырастил и воспитал, привил любовь к родной земле — их отцам и матерям, близким людям.

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