12 февраля в Ботаническом саду откроется Третий фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур, на котором талантливые мастера смогут показать зрителям свои произведения искусства. На протяжении трех дней с утра до вечера участники создавали скульптуры из снега и льда. Съёмочной группе TUT.BY рассказали о тонкостях работы с этими зимними материалами.

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