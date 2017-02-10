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Как изо льда рождаются фигуры

11.02.2017 11:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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12 февраля в Ботаническом саду откроется Третий фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур, на котором талантливые мастера смогут показать зрителям свои произведения искусства. На протяжении трех дней с утра до вечера участники создавали скульптуры из снега и льда. Съёмочной группе TUT.BY рассказали о тонкостях работы с этими зимними материалами. 

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12 февраля в Ботаническом саду откроется Третий фестиваль-конкурс снежно-ледовых скульптур, на котором талантливые мастера смогут показать зрителям свои...

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