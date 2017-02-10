Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » приглашает посетить (для начала — виртуально) Мотольский музей народного творчества, который находится в самом сердце белорусского Полесья. Оно таит множество сюрпризов: от необычного говора местных жителей до удивительных народных песен.





Мотоль — необычное местечко в Беларуси. Официально — это деревня, но в ней живет более четырех тысяч человек. Мотоль считается сердцем Западного Полесья, а его жители являются потомками полешуков — этнической группы, издавна жившей в этих местах.









Мотоль отличается от остальной Беларуси даже своим необычным говором. На первый взгляд, он ближе к украинскому, чем белорусскому языку. Вот как звучат поговорки, которые и сейчас можно здесь услышать:

«Чоловік хату построіть, а дытэй нэ годуе, а жынка дытэй погодуе, алэ хату нэ построіть».

«Як бідному жэнытыса, то й ныч коротка».

«Дай, Божэ, одным куском удавытыса».

Мотольскому музею уже более тридцати лет. Первый музей здесь был открыт в 1983 году как совместная инициатива Министерства культуры БССР и местного колхоза «40 лет Октября». Тогда же в фонды музея начали поступать первые экспонаты — в основном предметы сельского быта начала ХХ века из школьных районных музеев. Однако познакомиться с экспозицией посетители смогли только через двенадцать лет, в 1995 году, когда было достроено здание и окончательно сформированы экспозиции.





Впрочем, формат музея несколько изменился. Первоначально он задумывался как краеведческий. Но позже было решено создать музей народного творчества, чтобы сохранить для потомков необычную культуру Западного Полесья. Сегодня восемь залов Мотольского музея народного творчества рассказывают об особенностях этого удивительного местечка.

Здесь можно увидеть коллекции археологии, керамики, ткачества, вышивки, иконописи и живописи, посуды и мебели. Мотоль издавна славился своими мастерами. Местные ткачи, портные, резчики по дереву были известны далеко за пределами родного местечка. В музее можно узнать и об истории этого населенного пункта: работники создали диораму древнего Мотоля и воссоздали аутентичный интерьер полесской хаты.









Среди экспонатов музея выделяется богатейшее собрание фотографий. Местный фотограф Алексей Минюк на самодельном фотоаппарате на протяжении пятидесяти лет (с 1927 по 1977 годы) сделал около четырех тысяч снимков родного местечка.









«Фишкой» мотольского музея народных ремесел стали интерактивные программы. Например, посетители музея могут узнать, что же ели местные жители на протяжении веков. Лекция «Народная кухня мотолян» не только расскажет о рационе жителей деревни, но и позволит продегустировать различные деликатесы: местный сыр, самодельный хлеб или чай на травах.









В музее можно услышать мотольские народные песни в исполнении местного ансамбля «Матольскія суседзі», испечь свадебный каравай и даже попробовать сделать льняные нитки.











А самые маленькие посетители музея могут услышать старинные сказки, потешки, колыбельные, поиграть в старинные игры и выпить ароматного чая.

У Мотольского музея есть несколько филиалов. Музей археологии «Нашы карані» рассказывает об истории Полесья от первобытных времен до периода Древней Руси. В музее можно увидеть карты-схемы границ археологических культур, изображения или макеты жилищ людей разных периодов, археологические материалы, найденные во время археологических раскопок. Специально для музея были созданы макеты первого вертикального ткацкого станка, лука и стрел, сверлильного станка и керамической посуды.





Другой филиал — это «Дом травника» в деревне Стрельно, в тридцати километрах от Мотоля. В «Доме травника» посетителей ждет увлекательный рассказ о пользе лекарственных трав и растений, после которого начинаешь верить в народные приметы, заговоры, привороты или талисманы.









Благодаря музею в местечке каждое лето проводится кулинарный фестиваль «Мотальскія прысмакі». А в 2007 году учреждение было признано лучшим туристическим объектом конкурса «Познай Беларусь».

Адрес музея: Брестская область, Ивановский район, аг. Мотоль, площадь Ленина, 26б. Телефон: +375 1652 5−87−53. Е-mail: motol-musey@tut.by

Время работы с посетителями: ежедневно 10.00 — 17.00, обеденный перерыв — 13.00 — 14.00.

Цены на выходные билеты в 2017 году: взрослый — 1 рубль 40 копеек, детский — 1 рубль, экскурсионный взрослый — 4 рубля 50 копеек, экскурсионный детский — 3 рубля. Цены на интерактивные программы уточняйте в музее.

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

Все материалы проекта «Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ »