МИНСК, 11 фев — Sputnik, Алексей Стефанов. Перед началом последнего съемочного дня отборочного тура на площадке международного детского вокального конкурса "Ты супер!", партнером которого выступило агентство и радио Sputnik, царила рабочая атмосфера: зрители занимали свои места, члены жюри и ведущий готовились к выходу, дети и их наставники настраивались на выступления. За всем этим действом с заметным волнением наблюдал "крестный отец" конкурса, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. Когда съемки закончились, мы расположились в кафе и смогли спокойно побеседовать.

- Тимур Леонидович, это правда, что идея такого масштабного международного детского конкурса пришла в голову именно вам?

— Да, эта идея возникла еще только на этапе обсуждения нашей предновогодней акции "Путешествие Деда Мороза". А уже во время самого путешествия, посещая детские дома и глядя на талантливых ребят по всей России, которые выступали перед Дедом Морозом, эта идея окончательно выкристаллизовалась. Конечно, мы беспокоились — все-таки, когда ты ставишь какие-то ограничения (а в нашем проекте это дети, оставшиеся без попечения родителей), сужаются и возможности кастинга. Но после объявления конкурса к нам пришло полторы тысячи заявок, и стало понятно, что конкурсу быть.

И вот в середине января в Москву мы привезли 92 наших участника со всей России и большинства стран СНГ. Многие оказались здесь впервые, а некоторые конкурсанты и вовсе ни разу в жизни не выезжали из своего города или деревни. Мы поселили детей в хорошем санатории на Новой Риге, ребята проводят время друг с другом, играют в футбол, купаются в бассейне, прекрасно себя чувствуют. Это такой большой пионерлагерь, как мы его называем. И уже до сьемок, встречаясь с этими детьми, видя их счастливые глаза, лично для меня стало очевидно, что проект удался. Практически каждый день после мероприятий мы организовываем выезды — дети ходят в театры, в цирк, на экскурсии. Причем, все конкурсанты вне зависимости от того, в какой день они выступали, остаются у нас до самого конца отборочного тура, то есть минимум месяц они живут в совершенно другой для них реальности.

- А трудно было из полутора тысяч детей выбрать самых-самых талантливых — менее ста ребят?

— Первый отбор по записям прошли ребят 300, а потом наши педагоги по вокалу внимательно по скайпу слушали каждого из них. Вообще, конечно, как вы понимаете, конкурс особенный. Знаете, как сложно работать членам жюри, когда ты знаешь, что за каждым ребенком стоит тяжелая история, предательство самых родных людей, как трудно им сказать "нет"… А с другой стороны — это все-таки конкурс. Кстати, еще до его начала мы очень долго общались с детскими психологами, решая, не повлияет ли участие детей в шоу на их психику. Но все специалисты единогласно подтверждали, что это только пойдет им на пользу, они вырвутся из своего круга. Ведь для нас "Ты супер!" — не просто конкурс, но и большая акция. Будем стараться помогать им и дальше — это очень важно! Когда мы только придумали проект, сразу же договорились с Игорем Яковлевичем Крутым, что финалисты "Ты супер!" примут участие в отборочных турах международных вокальных конкурсов "Новая волна" и "Детское Евровидение". Придумали, что наиболее успешные вокалисты получат роли в новом, специально сделанном для них, мюзикле "Республика ШКИД". Потому что эти дети тоже должны иметь много возможностей, даже и слоган нашей программы "У каждого должен быть шанс!"

- Как вы налаживаете контакт с детьми?

— У нас на проекте работает очень много людей — семейные психологи, законные представители, педагоги. Дети прямо в санатории продолжают учиться по школьной программе — каникул у них ведь нет. Это удалось сделать благодаря Министерству образования России. К детям из соседней школы приходят учителя, с ними работают педагоги по вокалу, по хореографии. Они все время в процессе — если вначале кто-то чувствовал себя скованным, то потом это прошло. И помогло то, что они все время вместе — находят общий язык и раскрываются.

- Кто из детей произвел на вас наибольшее впечатление?

— Я бы ни в коем случае не хотел никого выделять. Они все протрясающие. При первом знакомстве, когда ребята понимают, что мы имеем отношение к проекту, то сразу подходят, обнимают, говорят "спасибо!". Всегда улыбка на лице! А ведь за каждым ребенком стоит непростая судьба, что они пережили очень многое, но слава богу, внутри себя они сохранили доброту и ласку. Когда мы снимали профайлы про каждого из них (а наши группы летали ко всем на Родину), то многие из детей говорили такие фразы: "Я никогда не брошу своих детей", "Я никогда не буду пить"… Это страшно слышать. А ведь им, таким разным, приехавшим из всех уголков России и других стран (некоторые даже не говорят по-русски), им всем нужны очень простые вещи — немного заботы и доброго слова. И попав на наш конкурс — они все уже победили просто потому, что оказались здесь, выступают на большой сцене, их увидят миллионы телезрителей.

- Чем этот проект отличается от других детских музыкальных конкурсов?

— Мы категорически не хотим, чтобы конкурс для этих детей отличался от других. Они просто участвуют в большом музыкальном проекте. Конечно, они остались без родителей, но, тем не менее для них это яркий и радостный конкурс. По сути, это просто талантливые дети, за них голосуют, их выбирают. Хотя отличия несомненно есть. Я никогда еще не видел, чтобы на проекте плакали операторы, технический персонал, не говоря об остальных. Почему выделяю именно операторов — говорят же, когда работает оператор, он не вовлечен в процесс, ему важна картинка. Он живет не эмоциями, а правильным кадром. Но в нашем проекте в конкурс вовлечены все — стоит полная тишина, все то улыбаются, то плачут… Потому что кроме яркого шоу и красивой музыки нам удается добавлять в этот проект исполнение мечты наших участников. Мы организовываем им специальные встречи с важными для них людьми: кто-то хочет увидеть звезду, а кто-то… маму. И мы стараемся им подарить эти встречи. Особенно трогательно бывает, когда мы находим их родственников.

- А вам приходилось плакать, глядя на эти встречи?

— Конечно, я же тоже человек — и плакал, и сердце щемило… Но все равно — это добрый развлекательный проект. Да, в нем есть трогательные, иногда даже и тяжелые лирические моменты, но, в первую очередь, именно позитивную интонацию мы хотим сохранить.

- А что ждет тех детей, которые не станут победителями и не пройдут кастинг в "Новую волну", "Детское Евровидение" и в мюзикл?

— Наша максимальная задача — создать им праздник пока они здесь. И они уже получили очень многое — эмоции, увидели, к чему можно стремиться, куда двигаться, поняли, как все это происходит. Мы очень надеемся, что конкурс "Ты супер!" станет ежегодным. И мы ни в коем случае не будем говорить, что если вы выступали в прошлом году, то в этом к нам нельзя попробовать. Пусть у ребят будет и такая цель, поэтому жюри часто говорит эту фразу: "Тебе надо еще порепетировать, давай приезжай на следующий год"!

Мне бы хотелось, чтобы больше людей подключалось к этому проекту. У нас на сайте есть все фамилии, все фотографии участников. И на сайтах Sputnik тоже все это есть. Этот проект мы делаем совместно с агентством Sputnik, за что огромная благодарность коллегам. Когда начали приходить заявки, то захотелось подключить всех. И наш большой партнер Sputnik просто окунулся в эту историю в странах постсоветского пространства. Я заходил на сайты Sputnik, откуда к нам приехали дети — была проделана огромная работа.

И теперь уже и на других сайтах в этих странах за участников конкурса болеют местные жители. И все понимают, что это не жесткий вокальный конкурс, не спортивный чемпионат мира, а просто детям дана возможность получать удовольствие от пения и выступления на сцене. Они даже не знали, что могут так петь, просто в детском доме или интернате пели для себя. Невозможно за две недели занятий научить делать это идеально, можно только помочь и направить. Понятно, что многие не станут певцами, но мы и не ставим перед собой такую задачу. Этих ребят не готовили много лет профессиональные дорогие педагоги, у них просто природный дар. Знаете, как алмаз. Причем некоторые даже ноты не знают и раньше не задумывались над этим.

- А что еще вас тронуло во время выступления детей?

— Один из самых трогательных моментов был, когда на сцену вышел директор детского дома из Владикавказа с младшей сестрой нашей конкурсантки — обе девочки его воспитанницы. Мы даже не знали, что он приехал, потому что сама участница прибыла с другим сопровождающим. И вот этот такой большой, грозный, кавказский человек, выходит на сцену, смотрит своими большими глазами, обнимает ее и так по-доброму, душевно говорит: "Ты моя дочка, я тобой горжусь!" Обращается к нам и добавляет: "Я благодарен вам всем за этот проект. Вы даже не представляете какое большое дело вы делаете!" и на глазах его слезы. И вот когда эти слова говорит человек, который посвятил себя таким детям, для меня это означает одно — проект "Ты супер!" нужен. Это значит, мы делаем что-то очень правильное, важное и останавливаться ни в коем случае нельзя.