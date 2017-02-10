МИНСК, 11 фев — Sputnik. Автограф-сессия нобелевской лауреатки по литературе 2015 года Светланы Алексиевич прошла на Минской международной книжной выставке-ярмарке в НВЦ "БелЭкспо".

Алексиевич для автограф-сессии пригласило российское издательство "Время", в котором выходят книги писательницы на русском языке. Встреча с автором состоялась утром в субботу в НВЦ "БелЭкспо".

Встретиться с лауреатом Нобелевской премии по литературе пришли десятки людей — все они хотели получить автограф Алексиевич и даже перемолвиться несколькими словами. Некоторые фотографировали Алексиевич в свои социальные сети.

Фото опубликовано Iryna Arachovskaya (@arakhouskaya) Фев 11 2017 в 1:20 PST

Алексиевич была названа лауреатом "нобелевки" по литературе в 2015 году "за многоголосое звучание ее прозы и увековечивание страдания и мужества". Среди книг писательницы — "Цинковые мальчики", "У войны не женское лицо" и "Время секонд-хэнд".

Сейчас Алексиевич, по ее собственным словам, работает над двумя книгами — о любви и смерти.