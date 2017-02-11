МИНСК, 11 фев — Sputnik. Американский кинорежиссер Мэтт Ривз может снять новую картину о супергерое Бэтмене, сообщили в субботу мировые СМИ.

Картину про супергероя снимут на студии Warner Brothers. Главную роль, как и в предыдущих фильмах, исполнит Бен Аффлек. Он же выступит и продюсером картины.

Ранее сообщалось, что Аффлеку предлагали самому снять нового "Бэтмена", однако актер отказался от режиссерского кресла. По информации западных СМИ, займется лентой о супергерое режиссер Мэтт Ривз.

Ривз известен как режиссер фильмов "Монстро" и "Рассвет планеты обезьян". Кандидатура Ривза еще согласовывается в киностудии.

Съемки нового фильма о Бэтмене должны завершиться к концу года, на экраны блокбастер выйдет в первой половине 2018-го года.