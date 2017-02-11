﻿ Стало известно, кто может снять нового "Бэтмена". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Стало известно, кто может снять нового "Бэтмена"

11.02.2017 21:04 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Американский кинорежиссер Мэтт Ривз может снять новую картину о супергерое Бэтмене, сообщили в субботу мировые СМИ.

Стало известно, кто может снять нового "Бэтмена"
© Фото: Киновидеопрокат
Фильм "На 50 оттенков темнее" в первый день заработал более $20 млн

Картину про супергероя снимут на студии Warner Brothers. Главную роль, как и в предыдущих фильмах, исполнит Бен Аффлек. Он же выступит и продюсером картины.

Ранее сообщалось, что Аффлеку предлагали самому снять нового "Бэтмена", однако актер отказался от режиссерского кресла. По информации западных СМИ, займется лентой о супергерое режиссер Мэтт Ривз.

Ривз известен как режиссер фильмов "Монстро" и "Рассвет планеты обезьян". Кандидатура Ривза еще согласовывается в киностудии.

Съемки нового фильма о Бэтмене должны завершиться к концу года, на экраны блокбастер выйдет в первой половине 2018-го года.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Актер и продюсер Бен Аффлек отказался от кресла режиссера нового фильма про супергероя из Готэм-сити.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Фильм "На 50 оттенков темнее" в первый день заработал более $20 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика