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Фильм "На 50 оттенков темнее" в первый день заработал более $20 млн

11.02.2017 20:25 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 фев — Sputnik. Премьерный день показа принес ленте "На пятьдесят оттенков темнее" менее внушительные кассовые сборы, чем первой картине из серии — чуть более 20 миллионов долларов.

Картина "На 50 оттенков темнее" вышла в мировой и белорусский прокат 9 февраля и вызвала отрицательные отзывы кинокритиков. Впрочем, сборы картины остаются достаточно высокими.

Фильм "На 50 оттенков темнее" в первый день заработал более млн
© Фото: UPI
"На 50 оттенков темнее": сопли в сиропе для взрослых

По последним данным, премьерные сборы "На 50 оттенков темнее" составили $22,4 миллиона, из них в США около 5,7 миллиона долларов. Этот показатель заметно ниже, чем у "50 оттенков серого", которые в первый день в США собрали два года назад более восьми миллионов долларов.

Ниже сборы оказались и в других странах, что не помешало ленте возглавить рейтинг по кассе в ряде из государств, в том числе России и Беларуси.

Результаты первого уик-энда проката "На пятьдесят оттенков темнее" будут известны в понедельник. Первый фильм эротического цикла собрали в свое время за премьерные выходные более 250 миллионов долларов, однако новая картина вряд ли сможет приблизиться к этому показателю.

Читайте рецензию Sputnik на фильм "На 50 оттенков темнее" >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 50
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Кассовые сборы "На 50 оттенков темнее" оказались значительно меньше, чем у первой части эротической трилогии.

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