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Селфи с волком и ангелочками. В Ботаническом саду открылся фестиваль ледяных скульптур

11.02.2017 20:21 — Новости Культуры | Tut.by  
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Благодаря морозной погоде в Минске в третий раз прошел фестиваль-конкурс ледяных скульптур «Мир кристаллов». В этом году свои работы зрителям представили 17 команд. Семь скульптур выполнены изо льда профессиональными скульпторами, остальные десять — из снега — работы студентов Академии искусств, архитектурного факультета БНТУ и художественных колледжей. Посмотреть на произведения искусства и сфотографироваться с ними на память в Ботанический сад пришли сотни минчан с детьми.


Дети позируют для фотографии на память, забравшись на ледяную скульптуру «Звезда».

Девушка фотографируется с ледяной скульптурой «Вьюга». Скульпторы Иван Артимович и Павел Леонов за свою работу получили приз зрительских симпатий.

Посетители фотографируются со скульптурой в виде двух ангелочков.

Дети лазят по снежной скульптуре с русалками.

Девушки фотографируются с ледяной скульптурой.

Девочка фотографируется с ледяной скульптурой волка, частью композиции «Вьюга».

Посетители фестиваля идут мимо одной из снежных скульптур.

Снежная скульптура «Нуждается в поддержке», выполненная студентами архитектурного факультета БНТУ Владиславом Харланцевым, Александром Дасько и Константином Козыревым. Авторы обращают внимание на изменение климата на планете и то, что мы должны остановить вредное воздействие на окружающую среду.

Одна из ледяных скульптур в Ботаническом саду.

Фрагмент скульптуры «Вьюга», которая получила приз зрительских симпатий.

Мальчик сидит на ледяном троне-скульптуре «Сам себе король» авторов Александра Прохорова и Алексея Сорокина.

Дети фотографируются с ледяной скульптурой.

Дети сидят внутри скульптуры «Велес», которая символизирует славянское божество — покровителя скота.

Дарья Бурло и Дарья Василевская, чья скульптура «Медведь и книги» получила диплом первой степени конкурса, фотографируются на фоне своей работы.

Дети лазят по ледяной скульптуре «Гондольер».

Обратная сторона снежной скульптуры с ангелочками.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске в третий раз прошел фестиваль-конкурс ледяных скульптур "Мир кристаллов". В этом году свои работы зрителям представили 17 команд.

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