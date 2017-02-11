Селфи с волком и ангелочками. В Ботаническом саду открылся фестиваль ледяных скульптур
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Благодаря морозной погоде в
Минске в третий раз прошел фестиваль-конкурс ледяных скульптур «Мир кристаллов». В этом году свои работы зрителям представили 17 команд. Семь скульптур выполнены изо льда профессиональными скульпторами, остальные десять — из снега — работы студентов Академии искусств, архитектурного факультета БНТУ и художественных колледжей. Посмотреть на произведения искусства и сфотографироваться с ними на память в Ботанический сад пришли сотни минчан с детьми. Дети позируют для фотографии на память, забравшись на ледяную скульптуру «Звезда». Девушка фотографируется с ледяной скульптурой «Вьюга». Скульпторы Иван Артимович и Павел Леонов за свою работу получили приз зрительских симпатий. Посетители фотографируются со скульптурой в виде двух ангелочков. Дети лазят по снежной скульптуре с русалками. Девушки фотографируются с ледяной скульптурой. Девочка фотографируется с ледяной скульптурой волка, частью композиции «Вьюга». Посетители фестиваля идут мимо одной из снежных скульптур. Снежная скульптура «Нуждается в поддержке», выполненная студентами архитектурного факультета БНТУ Владиславом Харланцевым, Александром Дасько и Константином Козыревым. Авторы обращают внимание на изменение климата на планете и то, что мы должны остановить вредное воздействие на окружающую среду. Одна из ледяных скульптур в Ботаническом саду. Фрагмент скульптуры «Вьюга», которая получила приз зрительских симпатий. Мальчик сидит на ледяном троне-скульптуре «Сам себе король» авторов Александра Прохорова и Алексея Сорокина. Дети фотографируются с ледяной скульптурой. Дети сидят внутри скульптуры «Велес», которая символизирует славянское божество — покровителя скота. Дарья Бурло и Дарья Василевская, чья скульптура «Медведь и книги» получила диплом первой степени конкурса, фотографируются на фоне своей работы. Дети лазят по ледяной скульптуре «Гондольер».
Обратная сторона снежной скульптуры с ангелочками.
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Минск
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В Минске в третий раз прошел фестиваль-конкурс ледяных скульптур "Мир кристаллов". В этом году свои работы зрителям представили 17 команд.
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