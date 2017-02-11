Благодаря морозной погоде в Минске в третий раз прошел фестиваль-конкурс ледяных скульптур «Мир кристаллов». В этом году свои работы зрителям представили 17 команд. Семь скульптур выполнены изо льда профессиональными скульпторами, остальные десять — из снега — работы студентов Академии искусств, архитектурного факультета БНТУ и художественных колледжей. Посмотреть на произведения искусства и сфотографироваться с ними на память в Ботанический сад пришли сотни минчан с детьми.



Дети позируют для фотографии на память, забравшись на ледяную скульптуру «Звезда».



Девушка фотографируется с ледяной скульптурой «Вьюга». Скульпторы Иван Артимович и Павел Леонов за свою работу получили приз зрительских симпатий.



Посетители фотографируются со скульптурой в виде двух ангелочков.



Дети лазят по снежной скульптуре с русалками.



Девушки фотографируются с ледяной скульптурой.



Девочка фотографируется с ледяной скульптурой волка, частью композиции «Вьюга».



Посетители фестиваля идут мимо одной из снежных скульптур.



Снежная скульптура «Нуждается в поддержке», выполненная студентами архитектурного факультета БНТУ Владиславом Харланцевым, Александром Дасько и Константином Козыревым. Авторы обращают внимание на изменение климата на планете и то, что мы должны остановить вредное воздействие на окружающую среду.



Одна из ледяных скульптур в Ботаническом саду.



Фрагмент скульптуры «Вьюга», которая получила приз зрительских симпатий.



Мальчик сидит на ледяном троне-скульптуре «Сам себе король» авторов Александра Прохорова и Алексея Сорокина.



Дети фотографируются с ледяной скульптурой.



Дети сидят внутри скульптуры «Велес», которая символизирует славянское божество — покровителя скота.



Дарья Бурло и Дарья Василевская, чья скульптура «Медведь и книги» получила диплом первой степени конкурса, фотографируются на фоне своей работы.



Дети лазят по ледяной скульптуре «Гондольер».



Обратная сторона снежной скульптуры с ангелочками.