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В 2017-м на Коссовский дворец выделят 450 тысяч рублей

12.02.2017 10:41 — Новости Культуры | Tut.by  
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Коссовский дворец в конце этого года сможет принять первых посетителей. На реставрационные работы из республиканского и областного бюджетов в 2017 году планируется выделить 450 тысяч рублей (4,5 миллиарда «старыми»), пишет "Вечерний Брест".


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Что уже сделано?

Еще десять лет назад гости, приезжающие в Коссово, с трудом находили дорогу ко дворцу Пусловских. Уже работал музей Костюшко (расположенный рядом в урочище Меречевщина), было облагорожено близлежащее озеро, а фасады одного из красивейших ансамблей Беларуси летом с трудом можно было рассмотреть через чащобу дикорастущих акаций, кустов и сосенок.

Работы начались в 2008 году. Сделано много: реставраторы укрепили фундаменты и стены, начали устанавливать столярку, расчистили подходы к уникальному памятнику архитектуры, провели коммуникации…

На что потратят деньги?

Директор филиала «Брестреставрация» ОАО «Белреставрация» Степан Приходько в своих комментариях осторожно оптимистичен: «Наша задача состоит в том, чтобы в этом году первые посетители могли посмотреть великолепное здание не только снаружи, но и несколько залов внутри дворца. Мы знаем, что из областного бюджета выделяются 200 тысяч рублей. За эти средства в первую очередь будет установлена столярка там, где её еще нет, в том числе на четырех самых больших башнях с фасада и с тыла здания (всего башенок 12). Проведено обустройство так называемого „белого“ зала и нескольких меньших, но не менее величественных помещений, расположенных рядом. В Коссово приезжает много туристов, и они хотят посмотреть дворец не только снаружи, но и внутри, пусть чуть-чуть. Если будет выделено еще 250 тысяч рублей из республиканского бюджета, то они пойдут на совершенствование внутренней отделки, систему коммуникаций, обустройство прилегающей территории и тех залов, которые примут туристов».


Будут ли средства?

Заместитель начальника управления культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Вячеслав Гарбузов уверен, что первых посетителей дворец Пусловских примет уже в этом году. По его словам, в областном бюджете четко прописано выделение 200 тысяч рублей на реставрацию дворца Пусловских. Последние согласования проходит финансирование в размере 250 тысяч рублей из республиканского бюджета.

Что будет в «белом» зале?

Если смотреть на фасад дворца, то «белый» зал располагается справа от центрального входа. В нем для начала будут выставлены экспонаты, рассказывающие об истории дворца, многочисленных легендах, а также археологические находки, найденные при реставрации.

Необходимо восстановить также газоны вдоль дорожки, ведущей ко дворцу, и систему полива экзотов (уникальных растений, сохранившихся в обширном парке).

 
Теги: Брест
 
 
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На реставрационные работы из республиканского и областного бюджетов в 2017 году планируется выделить 450 тысяч рублей.

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