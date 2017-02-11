В гастрономическом баре «Угøл 90» прошел чемпионат по поеданию бургеров. В Витебске подобное мероприятие состоялось впервые. В зале собрались болельщики и просто любопытные.





— В Витебске я только начинаю работу и хотелось бы сделать жизнь в городе еще более яркой. Мы не стремимся просто накормить посетителей, а ищем нестандартные решения, интересные формы. В планах еще много необычных мероприятий, ведь главная наша цель — расшевелить горожан, — поделился арт-директор бара Артем Степушин.

Желающих поучаствовать в поедании бургеров набралось более 70 человек. Накануне чемпионата в соцсети, при помощи генератора случайных чисел, определили трех претендентов на звание самого скоростного любителя перекусить за счет заведения.

Для победы в турнире нужно было за одну минуту справиться с тремя бургерами. Сергей, Олег и Илья признались, что к конкурсу отнеслись ответственно — не ели перед состязанием.





Однако за минуту оказалось непросто съесть даже один огромный сэндвич. Стало понятно: без второго раунда не обойтись. Определить явного лидера было сложно. Но конкурсанты не сдавались, ведь, кроме возможности плотно поужинать, победителю предназначался сертификат номиналом 50 рублей на доставку еды.

По истечении второй минуты состязания ведущий Александр Коренман определил победителя. Им стал 20-летний студент Сергей Старовойтов. Он съел бургеров на 100 граммов больше, чем его конкуренты. Такой результат показали контрольные весы.

— Победа — это, конечно, здорово, но главное — было весело. Мы так старались победить, что пережевывать было некогда — желудок такой встряски не поймет. Хотя студенты, наверное, могут переварить все! — пошутил Сергей.



Сергей Старовойтов