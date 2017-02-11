История Льва Дашкевича, со дня рождения которого сегодня исполняется 135 лет, напоминает сказку: счастливая молодость, трудности, испытываемые в зрелые годы, и счастливый финал. Правда, будем откровенны, последний ждал фотографа уже после смерти.



Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии. Работа Льва Дашкевича. Фото: Википедия

…Вплоть до 1990-х годов фотоработы Льва Дашкевича находились в категории анонимных. Точнее, они были подписаны двумя буквами — LD. Их расшифровкой занялась Надежда Савченко, заведующая отделом письменных и изобразительных источников Национального исторического музея. В ходе поисков она вытянула «счастливый билет»: познакомилась с 90-летним сыном фотографа, Львом, который жил в Москве. Дашкевич-младший успел передать в Минск фотокамеру своего отца и семейные снимки (ведь до этого в фондах Исторического музея находилась только этнографическая экспедиционная коллекция 1923 года, которую снимал Дашкевич), а также рассказал подробности его биографии.

В начале нулевых творчество мастера вернулось из забвения. Его выставки прошли в Беларуси и в Израиле, а сам Лев Дашкевич получил неофициальный статус классика белорусской фотографии.

Лев Дашкевич. Фото: Википедия

Лев Дашкевич родился 12 февраля 1882 года в Минске. Большой фамильный дом его семьи стоял напротив пивного завода братьев Леккерт (сейчас это завод «Оливария») на современной улице Максима Богдановича. Среднее образование Лев получил в Минске и в Вильно, после чего поступил в Варшавский университет — учиться на медика. Но участие в студенческой забастовке поставило крест на его карьере. Его арестовали, а потом исключили из университета без права поступления в вузы Российской империи.

Так начался французский период в биографии Дашкевича: пять лет учебы в университете Бургундии и занятия на фотографическом отделении Высшей школы графических искусств в Париже. Добавим, речь идет о культурной столице мира. Пожалуй, именно Париж сделал из Дашкевича того фотографа, которого мы знаем.



Фотоснимок силуэта Верхнего города. Работа Льва Дашкевича. Фото: Википедия

В Минск Дашкевич вернулся только в 1920-м — после десятилетней работы в Закавказье. Двадцатые стали временем расцвета фотомастера. Без его работ не обходились ни популярные журналы, ни учебники, ни альбомы.

Исследователи относили многие работы Льва Дашкевича к пикторализму. Это течение в фотографическом искусстве, в котором фотографии приближены к рисунку, гравюре, живописному произведению. Причем не к абстрактным работам, а к выполненным под влиянием художественных направлений той эпохи (речь о импрессионизме, символизме, арт-нуво, живописи прерафаэлитов). Для такого эффекта фотографы использовали особые техники съемки и печати (например, фильтры, мягкорисующие объективы, обрабатывали позитив солями серебра).

В начале 1930-х в биографии Дашкевича наступил темный период. Пикторализм был разгромлен. Сам мастер был арестован по делу мифического «Саюза вызвалення Беларусі», по которому проходили лучшие представители белорусской интеллигенции. Правда, если исходить из реалий того времени, фотографу крупно повезло. Под арестом он провел всего несколько месяцев и был освобожден в сентябре 1930 года.



Портрет жены. Работа Льва Дашкевича. Фото: Википедия

В дальнейшем Дашкевич жил в Минске и Бишкеке (в эмиграции во время Второй мировой войны), писал труды по вопросам науки и техники, этнографии. Но его попытки создать собственную лабораторию закончились неудачей. Фотоработы Льва Дашкевича не представляли для власти никакого интереса.

Дашкевич скончался в 1957 году и был похоронен на Кальварийском кладбище. До признания и посмертной славы оставалось практически полвека.



























