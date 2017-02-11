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В Бресте Brutto "расшатал" Ледовый дворец
12.02.2017 00:35 — Новости Культуры | Tut.by
Полный Ледовый дворец собрал концерт группы Brutto, который прошел 11 февраля в Бресте.
В Брест Сергей Михалок с компанией приехали из Барановичей, где музыканты выступили накануне. Брестский этап тура по городам Беларуси ожидаемо прошел с аншлагом. Танцпол и центральные секторы были заполнены людьми.
Брест встретил Brutto с распростертыми объятиями. Танцпол расшевелился с первых аккордов без какого-либо разогрева. Толпа с восторгом встречала каждую композицию и вместе с брутальными парнями исполняла их суровые хиты. Если в начале концерта на танцполе хозяйничала преимущественно молодежь, то ближе к середине, когда музыканты взялись за хиты «Ляписов», к ним присоединилась и публика постарше.
Brutto привезли программу Double Hot, куда вошли лучшие треки группы из альбомов «Родны край» и Underdog, а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет.
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Брест встретил Brutto с распростертыми объятиями. Танцпол расшевелился с первых аккордов без какого-либо разогрева.
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