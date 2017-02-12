

В декабре под руководством начальника управления образования Витебского облисполкома Дмитрия Леонидовича Хомы прошло заседание федерации велоспорта области. Специалисты проанализировали итоги прошедшего года, дали оценку тренерам и спортсменам, наметили планы на будущее, обозначив главную цель — путь к спорту больших достижений в массовости. В каждом районе должны быть созданы условия для развития велоспорта, и в особенности для детей и подростков.

МЕДАЛИ ВЫСОКОЙ ПРОБЫ

— Почему к нему сегодня приковано такое внимание? — обращаюсь с вопросом к тренеру Витебской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по велоспорту “Виктория”, филиал которой открыт в Толочине, мастеру спорта СССР Анатолию Леонидовичу Куприянцу. — Налицо настоящий ренессанс его в нашей стране. В Беларуси создаются профессиональные клубы, школы олимпийского резерва, туристические команды. Очень много и просто любителей, которые все свободное время проводят в седле.

— Ответ очевиден, — пожал он плечами в ответ. — Тысячи людей на собственном опыте ощутили велосипед как один из самых простых и доступных способов укрепления своего здоровья.

Посмотрите на моих воспитанников. Через год занятий все они превращаются в настоящих атлетов — сильных, выносливых, стройных. Сгусток энергии, да и только! Родители видят это и ценят.

Конечно же, не все они станут большими спортсменами. Но разве это главное в жизни? Пусть будут только здоровыми. Этого будет достаточно, чтобы плодотворно трудиться, растить и воспитывать здоровых детей. Собственно, ради этого мы и работаем.

— Не скромничайте. Слышал, на этой конференции вашей велосипедной школе дали высокую оценку. Значит, было за что?

— Наш воспитанник мастер спорта международного класса Бронислав Самойлов в прошлом году на чемпионате мира финишировал 13-м, на чемпионате Европы среди профессионалов — 14-м, а на чемпионате страны в индивидуальной и групповой гонках завоевал две серебряные медали. Это очень высокие результаты. А на счету кандидата в мастера спорта Павла Кочергина — 4 бронзовые медали, завоеванные на юношеских республиканских соревнованиях.

Кстати, отметилась бронзой в целом и наша команда, занявшая третье место в стране среди велосипедных школ Беларуси. Так что год для нас выдался достаточно урожайным на призы и награды.

Успехи могли быть и выше, если бы чуть лучше было финансирование.

НЕ ЛЮБЛЮ СЛОВО “СПОНСОР”

— Действительно, школа внесла существенный вклад в общую копилку наград, завоеванных спортсменами района в прошлом году. Шесть медалей высокой пробы. Ваш успех как-то у нас отмечен?

— При подведении итогов года о велосипедистах в районе даже не вспомнили. Словно это не успехи ребят из Толочина, а каких-то заезжих варягов. Напомню, мы на всех гонках, где бы и кто их ни проводил, выступаем за свой регион. Наши успехи — это успехи района.

И дело тут вовсе не в моих личных амбициях как тренера, который жаждет признания. Я не в том возрасте, чтобы попусту надувать щеки. За детишек обидно. Есть результат — отметьте их в газете, школе, в олимпийском клубе, помогите принять участие в соревнованиях. Они ведь своим огромным трудом год за годом доказывают, что на них район может рассчитывать.

— Но ведь в соревнованиях вы и так участвуете регулярно. Причем здесь район?

— Вы затронули очень больной вопрос. Да, в соревнованиях мы участвуем. Но в прошлом году, к примеру, на эти цели из его бюджета школе не выделили ни копейки. Устал я от отговорок типа “войди в положение”.

Самое забавное, что для других видов спорта у отдела образования, спорта и туризма деньги почему-то находятся. А для нас, которые дают очень весомый результат, их как бы и нет. Вот и ездим за счет родителей юных спортсменов и Витебской областной школы олимпийского резерва “Виктория” по стране. Иногда без ночевок, со своими продуктами, чтобы не тратить лишние деньги на столовую и гостиницу. Разве это нормально?

— Согласен, это типичный пример действия житейского принципа: что мое, то мое, а вот твое мы поделим поровну. Вы просто приучили нас всех, что школа дает результат в любых обстоятельствах, и воспринимаем это как должное. Впрочем, будем надеяться: кому положено, услышат ваши слова. А сейчас поговорим о другом.

У вас прекрасная база. В помещениях тепло, уютно, светло, есть душ, комнаты отдыха, раздевалки. Поразительно, но в тренировочном зале на всех ваших воспитанников предусмотрены индивидуальные станки для занятий на велосипедах, штанги, шведские стенки, специальные измерительные приборы скорости и нагрузки. Откуда это богатство?

— С мира по нитке — нищему рубаха. Что-то закупили в позапрошлом году, когда город готовился к областным “Дожинкам”, что-то сделали с ребятами своими руками. В этой связи с огромным чувством благодарности отмечу многогранную помощь спонсоров, хотя и не люблю это казенное слово.

Мастер спорта международного класса Бронислав Самойлов, кандидаты в мастера спорта Сергей Лемешев, братья Артем и Никита Жоровы — наши верные и надежные друзья. Везут запчасти, оборудование, организуют транспорт на гонки. Недавно вот немецкий теннисный стол и бойлер для душевой подарили…

Весомый вклад в развитие школы недавно внесла заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Цилинская, приславшая нам в дар два дорогих трековых велосипеда. В свою очередь 6 специализированных тренажеров мы получили от Федерации профсоюзов республики.

Сразу стало легче дышать. Полноценный зимний тренировочный цикл в помещении сегодня для нас не проблема.

Так что милости просим к нам на занятия. Всегда будем рады новым воспитанникам.

Михаил КОРОЛЕВ.

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