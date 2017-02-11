МИНСК, 12 фев — Sputnik. Поэт Виктор Жибуль стал героем третьего этапа проекта MOVABOX, социально-культурной инициативы компании velcom, направленной на поддержку современной белорусской литературы.

Согласно концепции проекта, сайт movabox.by обновляется всякий раз под нового автора. На этот раз решено было обратиться к белорусской поэзии. В качестве героя третьего этапа был выбран автор, которого отличает нестандартный подход к творчеству и любовь к литературным и художественным экспериментам. Стихи Жибуля банальностям повседневности противопоставляют игру, юмор и иронию.

На сайте уже можно пройти тест по мотивам творчества Виктора Жибуля и узнать свой типаж: хулиган, подстрекатель, проказник, пионер, тихоня или отличник. В результате участник увидит авторское описание своего типажа в виде четверостишья.

"Жизнь, на мой взгляд, такая штука, к которой не всегда стоит относиться слишком серьезно. Каждому из нас необходим тот маленький хулиган, который воплощает собой умение воспринимать даже "взрослую" реальность с интересом, непосредственностью, открытостью. Который живет в каждом из стихов, вошедших в сборник "Дзяцел і дупло", - отметил Виктор Жибуль.

Каждый, кто прошел тест, может выиграть набор предметов, характеризующих стихи автора. Среди них, кроме сборника стихотворений "Дзяцел і дупло" и традиционного послания от литератора — пряник в виде талона, трафарет со словом "Адхуліганена", набор стикеров с типажами по тесту для себя и друзей, значок "Выдатнік унутранага хуліганства", человечек на кнопке для демонстрации своего настроения и обязательный атрибут "хулигана" в виде пакета с семечками.

Сборник стихов "Дзяцел і дупло" также скоро появится в 20 кофейнях Беларуси, в которых установлены полки для белорусскоязычного буккросинга.