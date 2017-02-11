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Снег, огни и город с высоты. Топ-10 снимков Минска в Instagram за неделю
12.02.2017 19:30 — Новости Культуры | Tut.by
TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — не только снег, но и белка, утки и столица с высоты.
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Что фотографировали минчане последние 7 дней - в нашей подборке.
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