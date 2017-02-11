TUT.BY продолжает отбирать самые интересные из ваших фото в Instagram, которые сделаны в Минске за семь дней. В сегодняшней подборке — не только снег, но и белка, утки и столица с высоты.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

Фото опубликовано Надя Брежа (@nadin_brezha) Фев 11 2017 в 1:30 PST

Фото опубликовано Фотограф (@justopenit) Фев 8 2017 в 7:47 PST

Фото опубликовано Dmitry Chernyshevsky (@sokol3d) Фев 8 2017 в 12:48 PST

Фото опубликовано ⠀⠀Ю л и я В е ч е р с к а я (@uliya_vecherskaya) Фев 11 2017 в 12:03 PST

Фото опубликовано www.flybelarus.org (@fly.belarus) Фев 10 2017 в 10:45 PST

Фото опубликовано Tasha (@tashaby) Фев 10 2017 в 11:36 PST

Фото опубликовано ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Asenka (@ananas_askerish) Фев 10 2017 в 12:55 PST

Фото опубликовано www.flybelarus.org (@fly.belarus) Фев 9 2017 в 8:21 PST

Фото опубликовано Natalie. (@n.gurachenkova) Фев 8 2017 в 10:31 PST