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Умер семикратный обладатель "Грэмми" Эл Джерро

13.02.2017 00:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американский джазовый музыкант и певец Эл Джерро умер на 77 году жизни. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление менеджера исполнителя Джо Гордона.

По его словам, смерть наступила в одной из больниц Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) 12 февраля в 5.30 по местному времени. В момент кончины Эл Джерро окружали родные и близкие.

Причину смерти Гордон не назвал. Порталу TMZ стало известно, что музыкант был недавно госпитализирован. В последние годы у него были проблемы с дыханием и сердцем. Сайт отмечает, что Эл Джерро гастролировал практически без перерывов последние 50 лет, однако несколько дней назад стало известно, что он был вынужден отказаться от концертной деятельности.

Эл Джерро родился в Милуоки (штат Висконсин, США) 12 марта 1940 года. Популярность пришла к нему в 1970-х, он обладал редким мастерством импровизации и звукового подражания, использовал такие интонационные приемы, как крик, плач, стон, смех и другие. Музыкант был семь раз награжден «Грэмми», он — единственный, кто получил эту престижную музыкальную премию в трех категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка. В 2001 году у исполнителя появилась звезда на «Аллее славы» в Голливуде.

 
 
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Американский джазовый музыкант и певец Эл Джерро умер на 77 году жизни.

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