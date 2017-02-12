Морозы и ветреная солнечная погода — самые благоприятные условия для кайтеров. И это не ругательство. Кайтбординг или кайтинг — вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).

Съемочная группа TUT.BY отправилась на замерзшее Минское море познакомиться с кайтерами и научить бесстрашного Ивана Величко управлять кайтом. В мечтах по дороге Ваня почти летал, но реальность оказалась суровее. Первый урок кайтинга начинается с «мягкой» посадки на лед. Главное в этот момент застраховаться, чтобы кайт не утянул. Подробности смотрите в нашем новом видео.

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