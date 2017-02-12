|
Кайтеры на Минском море. Хочешь научиться летать - садись на лед
13.02.2017 08:33 — Новости Культуры | Tut.by
Морозы и ветреная солнечная погода — самые благоприятные условия для кайтеров. И это не ругательство. Кайтбординг или кайтинг — вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).
Съемочная группа TUT.BY отправилась на замерзшее Минское море познакомиться с кайтерами и научить бесстрашного Ивана Величко управлять кайтом. В мечтах по дороге Ваня почти летал, но реальность оказалась суровее. Первый урок кайтинга начинается с «мягкой» посадки на лед. Главное в этот момент застраховаться, чтобы кайт не утянул. Подробности смотрите в нашем новом видео.
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Съемочная группа TUT.BY отправилась на замерзшее Минское море познакомиться с кайтерами и научить бесстрашного Ивана Величко управлять парашютом. В мечтах по дороге...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии