﻿ Кайтеры на Минском море. Хочешь научиться летать - садись на лед. 21.by
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Кайтеры на Минском море. Хочешь научиться летать - садись на лед

13.02.2017 08:33 — Новости Культуры | Tut.by  
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Морозы и ветреная солнечная погода — самые благоприятные условия для кайтеров. И это не ругательство. Кайтбординг или кайтинг — вид спорта, основой которого является движение под действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым спортсменом воздушным змеем (кайтом).

Съемочная группа TUT.BY отправилась на замерзшее Минское море познакомиться с кайтерами и научить бесстрашного Ивана Величко управлять кайтом. В мечтах по дороге Ваня почти летал, но реальность оказалась суровее. Первый урок кайтинга начинается с «мягкой» посадки на лед. Главное в этот момент застраховаться, чтобы кайт не утянул. Подробности смотрите в нашем новом видео.

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Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!

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Теги: знакомства
 
 
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Съемочная группа TUT.BY отправилась на замерзшее Минское море познакомиться с кайтерами и научить бесстрашного Ивана Величко управлять парашютом. В мечтах по дороге...

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