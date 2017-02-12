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Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил премию BAFTA как лучший фильм

13.02.2017 08:31 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Мюзикл американского режиссера Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" получил премию Британской академии кино- и телеискусства BAFTA как лучший фильм.

Мюзикл "Ла-Ла Ленд" получил премию BAFTA как лучший фильм
© AFP/ PATRICK BAZ
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Церемония вручения премии прошла в минувшее воскресенье в королевском Альберт-холле в столице Великобритании.

"Ла-Ла Ленд" был номинирован на премию в 11 категориях, в том числе за музыку, операторское искусство, декорации, дизайн костюмов и звук. Фильм также принес награду американской актрисе Эмме Стоун в номинации "Лучшая женская роль" за роль Мии.

Американский актер Кейси Аффлек, снявшийся в главной роли в драме "Манчестер у моря", получил премию BAFTA как лучший актер. Американский драматург Кеннет Лонерган получил награду в категории "Лучший сценарий" за работу над этой картиной.

Фильмами-лидерами по числу номинаций британской кинопремии в этом году также стали философская фантастическая драма "Прибытие" и триллер "Под покровом ночи". Обе картины были номинированы в девяти категориях.

 
Теги: Минск
 
 
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Эмма Стоун стала лучшей актрисой за роль в мюзикле, всего фильм был номинирован на премию в 11 категориях.

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