МИНСК, 13 фев — Sputnik. Белорусский певец Егор Шаранков прошел "слепые прослушивания" украинского телешоу "Голос страны" ("Голос країни") и поборется за победу в музыкальном конкурсе.

Егор Шаранков — молодой белорусский исполнитель, финалист национального отбора на "Евровидение-2016" от Беларуси в составе группы The EM.

Выпуск украинского "Голоса" с Шаранковым вышел на украинском телевидении вечером в воскресенье. В рамках прослушиваний белорус исполнил композицию "Back in the USSR" и привлек внимание сразу двух тренеров — Потапа и Сергея Бабкина.

Для дальнейшего участия в шоу Шаранков выбрал себе наставником Бабкина — под его руководством он и попытается победить в украинском "Голосе".

Помимо Егора Шаранкова, в "Голос країни" участвует и еще одна белоруска — также финалистка отборов на "Евровидение" Анастасия Малашкевич, наставницей которой стала украинская певица и телеведущая Тина Кароль.