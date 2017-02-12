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Еще один белорус прошел в украинское шоу "Голос"

13.02.2017 09:29 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Белорусский певец Егор Шаранков прошел "слепые прослушивания" украинского телешоу "Голос страны" ("Голос країни") и поборется за победу в музыкальном конкурсе.

Егор Шаранков — молодой белорусский исполнитель, финалист национального отбора на "Евровидение-2016" от Беларуси в составе группы The EM.

Выпуск украинского "Голоса" с Шаранковым вышел на украинском телевидении вечером в воскресенье. В рамках прослушиваний белорус исполнил композицию "Back in the USSR" и привлек внимание сразу двух тренеров — Потапа и Сергея Бабкина.

Для дальнейшего участия в шоу Шаранков выбрал себе наставником Бабкина — под его руководством он и попытается победить в украинском "Голосе".

Помимо Егора Шаранкова, в "Голос країни" участвует и еще одна белоруска — также финалистка отборов на "Евровидение" Анастасия Малашкевич, наставницей которой стала украинская певица и телеведущая Тина Кароль.

 
Теги: Минск
 
 
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На "слепых прослушиваниях" Егор Шаранков исполнил песню "Back in the USSR" и привлек внимание двух наставников.

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