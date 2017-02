МИНСК, 13 фев — Sputnik. Британская певица Адель (Adele) стала триумфатором 59-й церемонии вручения музыкальных наград "Грэмми".

Церемония прошла вечером в воскресенье в Лос-Анджелесе. Премии "Грэмми" вручали уже в 59-й раз.

По результатам церемонии, триумфатором "Грэмми" этого года стала певица Адель — она завоевала премии в категориях "Запись года", "Песня года", "Лучший поп-альбом" и "Лучшее сольное поп-исполнение". Свои призы Адель получила за последний альбом "25" и сингл с пластинки "Hello".

Также за приз в номинации "Лучший поп-альбом" сражались "Lemonade" Бейонсе, "Views" канадского рэпера Дрейка, "Purpose" Джастина Бибера и "A Sailor"s Guide To Earth" кантри-рок-музыканта Стерджила Симпсона.

В номинации "Песня года", помимо "Hello" Адель, были представлены "Formation" Бейонсе, "Love Yourself" Джастина Бибера, "7 Years" исполнителя Lukas Graham и "I Took a A Pill in Ibiza" Майка Познера.

Кроме Адель, премий в рамках "Грэмми" были удостоены Бейонсе, Дэвид Боуи (посмертно), Дрейк, Twenty One Pilots и другие западные исполнители. Получил награду и россиянин — оперный певец Николай Диденко завоевал премию за лучшее хоровое исполнение.