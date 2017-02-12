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В Гродно 14 февраля откроют необычный "театральный" загс

13.02.2017 10:17 — Новости Культуры | Tut.by  
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Шуточный загс откроют в Гродненском областном театре кукол в День всех влюбленных. Необычное учреждение будет работать всего один день, во время праздничного вечера.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY, носит иллюстративный характер

День святого Валентина гродненский кукольный театр ежегодно отмечает творчески. Влюбленные гости смогут совершить шуточное бракосочетание и даже получить свидетельство о нем. Главным событием вечера станет постановка Love story, во время которой обещают романтическую прогулку по сокровенным уголкам души. Зрители увидят на сцене разные истории о любви.

Труппа театра предложит продолжить вечер в теплом кругу под звуки живой музыки, посетить фотозоны, сфотографироваться с нимфами или попытаться приоткрыть завесу будущего. Можно будет увидеть огромную валентинку с пожеланиями и признаниями в любви тысяч гродненцев. Сотрудники театра собирали их на протяжении двух недель во время специальной акции через социальные сети и почту. Гродненский областной театр кукол размещается в старейшем театральном здании Беларуси — манеже Тизенгауза. В 2013 году здесь повели полномасштабную реконструкцию.

Театр известен не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами своими постановками, а в Гродно является одинаково популярным местом для детей и взрослых, знатоков театрального искусства и широкого зрителя. Они посещают как спектакли, так и театральны гостиные, творческие вечера, приуроченные к разным датам.

 
Теги: Гродно
 
 
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Шуточный загс откроют в Гродненском областном театре кукол в День всех влюбленных. Необычное учреждение будет работать всего один день, во время праздничного...

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