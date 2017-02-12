МИНСК, 13 фев — Sputnik. Британский музыкант Дэвид Боуи был посмертно удостоен четырех премий "Грэмми" за свой последний вышедший альбом.

Торжественная церемония вручения престижных музыкальных наград прошла в Лос-Анджелесе в 59-й раз. Триумфатором премии стала британка Адель — она получила пять наград, включая "лучшую песню" и "лучший альбом".

Четыре награды ушли и к Дэвиду Боуи — их британскому музыканту присвоили посмертно. Последний диск Боуи "Blackstar" победил в номинациях за лучший альтернативный альбом и за лучший инжиниринг неклассического альбома, а заглавный сингл пластинки был признан "лучшей рок-композиции".

Кроме того, Дэвид Боуи получил награду как "лучший рок-исполнитель". Удостоили награды и дизайн его последнего альбома.

Диск "Blackstar" вышел в свет 8 января 2016 года, а уже 10 января того же года Боуи скончался в возрасте 69 лет от последствий тяжелой онкологии.

Также в рамках "Грэмми" наградами были удостоены Бейонсе, рэпер Дрейк, Twenty One Pilots и другие западные исполнители. Получил награду и россиянин — оперный певец Николай Диденко завоевал премию за лучшее хоровое исполнение.

Дэвид Боуи скончался 11 января в возрасте 69 лет . Причиной смерти рок-музыканта стал рак печени. О том, что он болен, знал только ближайший круг друзей британского исполнителя.