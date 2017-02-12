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Дэвид Боуи посмертно получил пять премии "Грэмми"

13.02.2017 10:50 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 фев — Sputnik. Британский музыкант Дэвид Боуи был посмертно удостоен пяти премий "Грэмми" за свой последний вышедший альбом.

Торжественная церемония вручения престижных музыкальных наград прошла в Лос-Анджелесе в 59-й раз. Триумфатором премии стала британка Адель — она получила пять наград, включая "лучшую песню" и "лучший альбом".

Дэвид Боуи посмертно получил пять премии "Грэмми"
© REUTERS Lucy Nicholson
Певица Адель стала триумфатором премии "Грэмми"

Пять наград ушли и к Дэвиду Боуи — их британскому музыканту присвоили посмертно. Последний диск Боуи "Blackstar" победил в номинациях за лучший альтернативный альбом и за лучший инжиниринг неклассического альбома, а заглавный сингл пластинки был признан "лучшей рок-композицией".

Кроме того, Дэвид Боуи получил награду как "лучший рок-исполнитель". Удостоили награды и дизайн его последнего альбома. Также Дэвид Боуи получил награду в категории "Лучшее рок-выступление" — также за свой альбом Blackstar.

Диск "Blackstar" вышел в свет 8 января 2016 года, а уже 10 января того же года Боуи скончался в возрасте 69 лет от последствий тяжелой онкологии.

Также в рамках "Грэмми" наградами были удостоены Бейонсе, рэпер Дрейк, Twenty One Pilots и другие западные исполнители. Получил награду и россиянин — оперный певец Николай Диденко завоевал премию за лучшее хоровое исполнение.

Дэвид Боуи скончался 11 января в возрасте 69 лет. Причиной смерти рок-музыканта стал рак печени. О том, что он болен, знал только ближайший круг друзей британского исполнителя.

 
Теги: Минск
 
 
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Последний альбом музыканта под названием "Blackstar" вышел всего за два дня до его смерти от последствий рака.

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