﻿ Фильм "На 50 оттенков темнее" поставил рекорд в прокате 2017 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Фильм "На 50 оттенков темнее" поставил рекорд в прокате 2017 года

13.02.2017 13:14 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 фев — Sputnik. Фильм "На пятьдесят оттенков темнее" стал лидером по кассовым сборам в Беларуси, сообщили Sputnik в УП "Киновидеопрокат".

Фильм "На 50 оттенков темнее" поставил рекорд в прокате 2017 года
© Фото: Киновидеопрокат
Фильм "На 50 оттенков темнее" в первый день заработал более $20 млн

По итогам минувшей недели в столичных госкинотеатрах наибольший интерес привлекла эротическая лента по одноименному роману Э.Л. Джеймс — "На 50 оттенков темнее" посмотрели более 23 тысяч человек, которые принесли картине 131,86 тысячи рублей.

На втором месте в столичном кинопрокате — новая "Обитель зла", которая получила кассу почти в 34 тысячи рублей. На третьей строчке — боевик "Джон Уик 2" и результат в 30 тысяч рублей.

Четвертую строчку по кассовым сбором недели 6-12 февраля занял мультфильм "Лего фильм: Бэтмен" (27,5 тысячи рублей), пятую — фантастическая картина Федора Бондарчука "Притяжение" (16,7 тысячи рублей).

Фильм "На 50 оттенков темнее" поставил рекорд в прокате 2017 года
© Фото: UPI
"На 50 оттенков темнее": сопли в сиропе для взрослых

Результат кассовых сборов "На 50 оттенков темнее" в столичных кинотеатрах оказался рекордным с начала года: в 2017-м ни один фильм не зарабатывал в премьерную неделю более 130 тысяч рублей.

В мировом прокате "На 50 оттенков темнее" собрали в премьерные выходные 146,9 миллиона долларов — практически на треть меньше, чем два года назад заработали "50 оттенков серого". Вторую строчку в мировом рейтинге занимает "Три икса: мировое господство", который за выходные заработал $ $69,5 млн, третье место — "Лего фильм: Бэтмен" и 37 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только в столичных государственных кинотеатрах эротическая мелодрама собрала более 131 тысячи белорусских рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Дэвид Боуи посмертно получил пять премии "Грэмми"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика