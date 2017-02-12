МИНСК, 13 фев — Sputnik. Фильм "На пятьдесят оттенков темнее" стал лидером по кассовым сборам в Беларуси, сообщили Sputnik в УП "Киновидеопрокат".

По итогам минувшей недели в столичных госкинотеатрах наибольший интерес привлекла эротическая лента по одноименному роману Э.Л. Джеймс — "На 50 оттенков темнее" посмотрели более 23 тысяч человек, которые принесли картине 131,86 тысячи рублей.

На втором месте в столичном кинопрокате — новая "Обитель зла", которая получила кассу почти в 34 тысячи рублей. На третьей строчке — боевик "Джон Уик 2" и результат в 30 тысяч рублей.

Четвертую строчку по кассовым сбором недели 6-12 февраля занял мультфильм "Лего фильм: Бэтмен" (27,5 тысячи рублей), пятую — фантастическая картина Федора Бондарчука "Притяжение" (16,7 тысячи рублей).

Результат кассовых сборов "На 50 оттенков темнее" в столичных кинотеатрах оказался рекордным с начала года: в 2017-м ни один фильм не зарабатывал в премьерную неделю более 130 тысяч рублей.

В мировом прокате "На 50 оттенков темнее" собрали в премьерные выходные 146,9 миллиона долларов — практически на треть меньше, чем два года назад заработали "50 оттенков серого". Вторую строчку в мировом рейтинге занимает "Три икса: мировое господство", который за выходные заработал $ $69,5 млн, третье место — "Лего фильм: Бэтмен" и 37 миллионов долларов.