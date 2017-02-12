|
Группу Metallica забыли представить на выступлении с Леди Гагой
13.02.2017 13:52 — Новости Культуры | Tut.by
Американская актриса Лаверна Кокс, которая должна была представить совместное выступление коллектива Metallica и певицы Леди Гаги на церемонии «Грэмми», забыла упомянуть метал-группу. Об этом сообщает журнал Spin.
В издании добавили, что у вокалиста Metallica Джеймса Хэтфилда во время исполнения песни Moth Into Flame отключился микрофон.
Фронтмену пришлось воспользоваться микрофоном Леди Гаги.
За композицию Hello британская певица Адель завоевала премии в номинациях «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года». Исполнительница также получила статуэтку за лучший альбом, но отказалась от награды, заявив, что этой победы заслуживает певица Бейонсе.
«Грэмми» считается одной из самых престижных музыкальных премий в мире. Она присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фронтмену пришлось воспользоваться микрофоном Леди Гаги.
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии