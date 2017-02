Американская актриса Лаверна Кокс, которая должна была представить совместное выступление коллектива Metallica и певицы Леди Гаги на церемонии «Грэмми», забыла упомянуть метал-группу. Об этом сообщает журнал Spin.

В издании добавили, что у вокалиста Metallica Джеймса Хэтфилда во время исполнения песни Moth Into Flame отключился микрофон.

Фронтмену пришлось воспользоваться микрофоном Леди Гаги.