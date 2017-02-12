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Группу Metallica забыли представить на выступлении с Леди Гагой

13.02.2017 13:52 — Новости Культуры | Tut.by  
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Американская актриса Лаверна Кокс, которая должна была представить совместное выступление коллектива Metallica и певицы Леди Гаги на церемонии «Грэмми», забыла упомянуть метал-группу. Об этом сообщает журнал Spin.


Фото: Reuters

В издании добавили, что у вокалиста Metallica Джеймса Хэтфилда во время исполнения песни Moth Into Flame отключился микрофон.

Фронтмену пришлось воспользоваться микрофоном Леди Гаги.

На 59-й церемонии «Грэмми», которая прошла в ночь на 13 февраля в Лос-Анджелесе, также выступили The Weeknd, Daft Punk, Бруно Марс, Кэрри Андервуд и Дэйв Грол.

За композицию Hello британская певица Адель завоевала премии в номинациях «Лучший сингл», «Лучшее сольное поп-исполнение» и «Запись года». Исполнительница также получила статуэтку за лучший альбом, но отказалась от награды, заявив, что этой победы заслуживает певица Бейонсе.

«Грэмми» считается одной из самых престижных музыкальных премий в мире. Она присуждается Американской академией звукозаписи с 1959 года. Победителей определяют члены академии путем голосования.

 
 
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Фронтмену пришлось воспользоваться микрофоном Леди Гаги.

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