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Мелания Трамп решила сохранить огород Мишель Обамы

13.02.2017 23:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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Супруга президента США Дональда Трампа Мелания планирует сохранить огород, который ее предшественница Мишель Обама обустроила на территории Белого дома. Об этом сообщает Time.


Мишель Обама вместе с детьми собирает урожай в огороде у Белого дома в 2014 году. Фото: Reuters

Старший советник жены президента страны Стефани Уинстон Волкофф (Stephanie Winston Wolkoff) заявила CNN, что первая леди хочет сохранять и развивать White House Gardens. «Я очень горжусь тем, что этот небольшой сад будет жить как символ надежд и мечтаний каждого из нас о более здоровой нации для наших детей», — сказала Трамп.

Обама создала сад в 2009 году, чтобы на его примере объяснить детям и подросткам пользу здорового питания и показать, как справиться с распространенной среди них проблемой ожирения. Некоторые из ребят, участвовавших в первой посадке, были приглашены и в этом году.

Во времена Второй мировой войны Элеонора Рузвельт разбила на территории резиденции так называемый Огород победы, чтобы на своем примере показать американцам, как даже в кризисные времена обеспечить себя пищей.

 
 
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Обама создала сад в 2009 году, чтобы на его примере объяснить детям и подросткам пользу здорового питания и показать, как справиться с распространенной среди них...

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